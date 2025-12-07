Estos son los jugadores que más faltas han recibido en las Copas Mundiales; no creerás quién es el primer lugar

La fiebre mundialista ya se siente en su totalidad o al menos así se vivió en las horas recientes tras conocer el acomodo - casi total - de todos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Ante eso, esta estadística ofrece un panorama de los hombres con más impacto en estos eventos internacionales de futbol. Y sin más preámbulo, así luce el listado de los jugadores que más faltas recibieron en toda la historia de las Copas Mundiales.

¿Quiénes son los futbolistas con más faltas recibidas en las Copas Mundiales?

El 2026 traerá una edición más de la fiesta total en el mundo del futbol. Por ello, muchos están al pendiente de cada uno de los datos virales de un torneo tan importante. Ante eso, algunos aspectos destacan en el gusto de los internautas, como ejemplo el tema de las faltas totales sobre las grandes figuras mundiales. Algunos siguen activos y otros no.

Diego Armando Maradona - 152 infracciones recibidas en las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994.

152 infracciones recibidas en las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994. Lionel Messi - 74 infracciones recibidas en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

74 infracciones recibidas en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Jairzinho - 64 infracciones recibidas en las ediciones de 1966, 1970 y 1974.

64 infracciones recibidas en las ediciones de 1966, 1970 y 1974. Neymar Jr - 60 infracciones recibidas en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

60 infracciones recibidas en las ediciones de 2014, 2018 y 2022. Cristiano Ronaldo - 58 infracciones recibidas en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

¿Alguien romperá el récord de Maradona en cuanto a faltas recibidas?

Sorpresivamente gente como Pelé no aparecen en los listados, cuando era un hombre que golpeaban de manera repetida. Allí la probable explicación es que en aquellos años realmente se abusaba de las patadas sobre las grandes figuras, situación que no estaba debidamente penada desde el reglamento. Por ello, el récord del Diego se nota inalcanzable.

Aunque Lionel Messi o Cristiano Ronaldo estarán en su última Copa Mundial de la FIFA, deberían recibir infracciones a un ritmo de récord. En ese sentido, muchos hablan de lo grande que era Maradona, pues era un hombre que solamente por la vía de las faltas podría controlarse… y esto solamente en algunas ocasiones.