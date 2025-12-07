deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Estos son los jugadores que más faltas han recibido en las Copas Mundiales; no creerás quién es el primer lugar

Con la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA a todo lo que da tras el sorteo, este listado evidencia quiénes son los jugadores que más faltas recibieron.

quienes-son-jugadores-mas-faltas-han-recibido-copas-mundiales-pb-notas
Crédito: Instagram - @neymarjr y @cristiano.
Pablo García - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

La fiebre mundialista ya se siente en su totalidad o al menos así se vivió en las horas recientes tras conocer el acomodo - casi total - de todos los grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Ante eso, esta estadística ofrece un panorama de los hombres con más impacto en estos eventos internacionales de futbol. Y sin más preámbulo, así luce el listado de los jugadores que más faltas recibieron en toda la historia de las Copas Mundiales. 

Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Quiénes son los futbolistas con más faltas recibidas en las Copas Mundiales?

El 2026 traerá una edición más de la fiesta total en el mundo del futbol. Por ello, muchos están al pendiente de cada uno de los datos virales de un torneo tan importante. Ante eso, algunos aspectos destacan en el gusto de los internautas, como ejemplo el tema de las faltas totales sobre las grandes figuras mundiales. Algunos siguen activos y otros no.

  • Diego Armando Maradona - 152 infracciones recibidas en las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994.
  • Lionel Messi - 74 infracciones recibidas en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
  • Jairzinho - 64 infracciones recibidas en las ediciones de 1966, 1970 y 1974.
  • Neymar Jr - 60 infracciones recibidas en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.
  • Cristiano Ronaldo - 58 infracciones recibidas en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
@nalzarok Parte 5 - Maradona: 3 veces Mas faltas en un mundial #maradona #maradona🇦🇷 #diegomaradona #diegoarmandomaradona #mundial #futbol #futbol⚽️ ♬ sonido original - Nalzar

¿Alguien romperá el récord de Maradona en cuanto a faltas recibidas?

Sorpresivamente gente como Pelé no aparecen en los listados, cuando era un hombre que golpeaban de manera repetida. Allí la probable explicación es que en aquellos años realmente se abusaba de las patadas sobre las grandes figuras, situación que no estaba debidamente penada desde el reglamento. Por ello, el récord del Diego se nota inalcanzable.

Aunque Lionel Messi o Cristiano Ronaldo estarán en su última Copa Mundial de la FIFA, deberían recibir infracciones a un ritmo de récord. En ese sentido, muchos hablan de lo grande que era Maradona, pues era un hombre que solamente por la vía de las faltas podría controlarse… y esto solamente en algunas ocasiones.

Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×