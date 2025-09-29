Mundial de Paranatación: ¿En qué lugar del medallero quedó México y cuántas preseas obtuvo?

El Mundial de Paranatación concluyó con una actuación por demás llamativa de la delegación nacional, quien gracias a la conquista de cada una de sus preseas logró terminar dentro de los primeros 20 lugares del medallero internacional. Ahora bien, ¿ cuántas medallas obtuvo México en este evento?

El Mundial de Paranatación fue uno de los eventos que acaparó las miradas en este cierre del año a nivel mundial dado que, aquí, se presentaron los mejores atletas dentro del apartado internacional. México, como era de esperarse, fue uno de los países más fuertes, y para muestra de ello están las preseas que obtuvo en este periodo de tiempo.

¿Cuántas medallas ganó México en el Mundial de Paranatación y en qué lugar del medallero quedó?

Después de lo ocurrido en el último Mundial de Atletismo, México cerró su participación de manera espectacular al cerrar en el top 20 del medallero, más específicamente en la posición 18 a nivel mundial, colocándose como uno de los países con los mejores resultados en este evento.

Esta posición se logró gracias a las siete medallas que la delegación mexicana obtuvo en el Mundial de Paranatación, mismas que se dividen de la siguiente forma: una de oro, una de plata y cinco de bronce. La presea dorada fue por conducto de Arnulfo Castorena, la cual curiosamente fue la primera que se obtuvo en este mundial.

¿Qué otros deportistas ganaron una medalla para México en el Mundial de Paranatación?

Además de Arnulfo Castorena , quien está convertido en uno de los mejores atletas en la historia del país por la cantidad de medallas obtenidas en campeonatos mundiales y Juegos Paralímpicos, Jesús Gutiérrez también destacó por la medalla de plata que obtuvo en su disciplina.

A partir de ahí, las demás preseas de México fueron de bronce, las cuales destacaron gracias a la participación de Ángel Camacho (en un par de ocasiones), Fabiola Ramírez, Patricia Valle y Jesús Gutiérrez (de nueva cuenta). De hecho, las últimas dos medallas se obtuvieron en la prueba de 200 metros libre S3 y 100 metros pecho SB6, respectivamente hablando.