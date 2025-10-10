Mundial Sub-20: ¿Cómo le ha ido a México cuando se enfrenta a Argentina en Copas del Mundo?

Todo está listo para disfrutar del que podría ser, sin duda, el duelo más importante de esta competición. Los cuartos de final del Mundial Sub-20 finalmente han llegado, motivo por el cual luce interesante conocer cómo ha sido el historial entre México y Argentina en este tipo de eventos.

Aunque parezca un tanto curioso, México y Argentina se han visto las caras en reiteradas ocasiones dentro de las Copas del Mundo, lo cual hace que algunas personas consideren este duelo un clásico. ¿En el pasado se han enfrentado en el Mundial Sub-20 como ocurrirá próximamente? Si quieres conocer más al respecto, quédate aquí.

¿Cuál es el historial entre México y Argentina en las Copas del Mundo?

Si hablamos de ediciones de Copas del Mundo a nivel absoluto, es Argentina quien cuenta con una especie de paternidad sobre México dado que ha vencido a los nacionales en cuatro de las cuatro veces que se han enfrentado, destacando lo ocurrido en los octavos de final de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como un duelo en Uruguay 1930 y Qatar 2022.

La situación, sin embargo, cambia en cuanto a categorías juveniles se refiere. México logró la victoria ante Argentina en el Mundial Sub-17 del 2013, así como dos años después en la fase de grupos. En adición a ello, en el Mundial Sub-20 de 1999 la Selección derrotó a su rival con un contundente 4-1 para sellar un resultado por demás espectacular.

Eso sí, la Albiceleste también ha derrotado a los nuestros en estas instancias. Los dos resultados a favor de Argentina se dieron en los últimos 20 años; el primero de ellos llegó en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Canadá 2007, mientras que el segundo se dio cuatro años después; es decir, en Colombia 2021.

Mundial Sub-20: ¿Cuándo y a qué hora será el partido entre México y Argentina?

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 entre México y Argentina se llevarán a cabo el sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro del país. Ante ello, vale decir que las esperanzas de parte de la Selección Mexicana recaen en elementos como Gilberto Mora , el “Chicha” Sánchez, Iker Fimbres, Obed Vargas y Elías Montiel, por citar algunos nombres.