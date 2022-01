Casi se retira, Rafa Nadal no sabía si volvería a jugar

Previo a la gran final del Abierto de Australia entre Rafael Nadal y Daniil Medvedev, el tío del tenista español, Toni Nadal, confesó que hace unos meses el nacido en Manacor no sabía si volvería a jugar al más alto nivel.

Las dudas de Rafa Nadal

“Recuerdo que hablé con él y le dije que al mal tiempo buena cara, pero me respondió que no sabría si podría seguir jugando. Tenía, evidentemente dudas, cuando uno tiene una lesión y sabe que tiene un tiempo de espera, más o menos lo lleva bien, pero cuando uno no va encontrando la solución, es normal desesperarse un poco más”, dijo el ex entrenador y familiar de Rafa Nadal .

Nadal la estrella de Australia

La hazaña de Nadal en este Abierto de Australia 2022 quizás vaya más allá de haber alcanzado la final del torneo: la cuestión física no respondía al español, que se plantó en Melbourne con más dudas que certezas, algo que ha confesado su tío y mentor, Toni Nadal.

Nadal vs Medvedev, el choque de dos generaciones

El español y el ruso ya saben lo que es enfrentarse en una final de Grand Slam, lo hicieron en el US Open 2019, pero en esta ocasión todo es diferente. Esta vez lo que hay en juego, el domingo, va más allá de un título: podría suponer un hecho histórico en la carrera por ser el mejor de todos los tiempos.

También podría suponer un cambio en el circuito. La vieja guardia y su búsqueda de la eternidad contra la Next Gen. Y todo, absolutamente todo, en un Abierto de Australia 2022 que comenzó mucho antes de que la primera bola se pusiera en juego.

Rafa quiere hacer historia

Previo a la final, el propio Rafa habló de la posibilidad de llegar a los 21 Grand Slam y hacer historia.

“Hace unos meses no podía imaginar tener otra oportunidad y, una vez llegados a este punto, tengo la ilusión por ganar, eso está claro. Lo que he vivido últimamente me hace afrontar las cosas con una perspectiva diferente, pero con el mismo espíritu competitivo, lo llevo en mi ADN. Sin embargo, ganar 21 Grand Slam o 20 no es una gran diferencia, creo yo”, sentenció Nadal.