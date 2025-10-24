Nadie confiaba en él, Gabriel Milito apostó y hoy es pieza fija en Chivas

Santiago Sandoval es el jugador por el que Gabriel Milito apostó y no le ha defraudado, pues se ha convertido en pieza fija en el esquema de Chivas. El futbolista de 18 años debutó en este Apertura 2025 y desde entonces se adueñó de la titularidad. Además, ya lleva un par de goles, pero el que recordará toda su vida fue el primero, que le marcó en la derrota de su equipo ante Juárez en la jornada 5 .

Sandoval ha disputado 13 jornadas del presente torneo con el Guadalajara, aunque lo destacable es que suma 7 partidos consecutivos saltando al terreno de juego como titular. En estos encuentros suma un par de anotaciones, pese a que no es un centro delantero. El último fue un golazo y se lo marcó a Necaxa en la victoria del Rebaño Sagrado .

El oriundo de Veracruz sin duda es el jugador revelación del Apertura 2025, pues con tan solo 18 años se está ganando un puesto en el esquema de Gabriel Milito, quien levantó el barco y ahora tiene a Chivas en la pelea por clasificar directo a la Liguilla y así evitar el Play-in.

¿Quién es Santiago Sandoval, jugador que es pieza fija en Chivas?

Santiago Sandoval es un futbolista mexicano de 18 años que inició su carrera en Chivas a muy temprana edad, pues llegó al club cuando aún era un adolescente para unirse a la Sub-14 en 2022 y escalar por todas las categorías hasta llegar al primer equipo.

El mediocampista llamó la atención de Milito, que lo convocó a la pretemporada del equipo previo al arranque del Apertura 2025, pero su gran momento llegó en la jornada 2 cuando debutó oficialmente en la Liga BBVA MX. Santiago dio sus primeros pasos en el duelo ante León, luego de ingresar de cambio al minuto 87.

El vínculo de sangre entre Santiago Sandoval y Chivas

En las venas de Santiago corre sangre de futbolista, pues su padre, Alonso Sandoval, jugó para varios equipos de la Liga BBVA MX. El “Negro”, como se le conoce, debutó en Chivas en 2004, pero también formó parte del odiado rival: América. Ahora, 20 años después, su hijo siguió sus mismos pasos al jugar en Primera División con el Rebaño Sagrado.