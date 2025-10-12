deportes
Nota

En 12 meses Gilberto Mora incrementó su valor a cantidades irreales

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20; a sus 16 años ya es el jugador más caro de los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora aumentó su valor considerablemente.
Antonio Hernández
Selección Azteca


México quedó eliminado del Mundial Sub-20 por Argentina. Una de las imágenes que quedaron marcadas después del encuentro de cuartos de final fue la de Gilberto Mora llorando. Ahora, “Morita” se convirtió en el futbolista más deseado de la Selección y, para sorpresa de todos, su valor en un año aumentó más de 3 millones.

Según el portal Transfermarkt, Gilberto Mora en octubre de 2024 tenía un valor de un millón de euros y, recientemente, está valuado en 4.5 millones. El ascenso en el mercado del atacante de los Xolos creció más del 300 por ciento. Algunas burlas y también elogios no se hicieron esperar tras el adiós de México y de Gilberto Mora.

Gilberto Mora
Selección Nacional de México
A Gilberto Mora le convendría marcharse a un equipo formativo, como lo es Feyenoord, que juega en la Eredivisie

El debut de Gilberto Mora en la Liga BBVA MX llegó el domingo 18 de agosto de 2024 en un duelo entre Xolos y Santos. En dicho momento, los fronterizos eran dirigidos por Juan Carlos Osorio y los de la Comarca por Nacho Ambriz. En el actual campeonato, “Morita” acumula tres goles en 571 partidos. Ha jugado ocho encuentros y en siete fue titular. Se espera que retome de inmediato la actividad.



Gilberto Mora despierta el interés del Barcelona y Real Madrid

Desde antes de que se jugara el Mundial Sub-20, Gilberto Mora ya era seguido de cerca por algunos visores de equipos europeos. La joya mexicana es observada muy de cerca por el Real Madrid y el Barcelona, y se rumora que ya tuvieron un acercamiento con la representante del futbolista para ver su situación actual.

Además del Real Madrid y Barcelona, también han sonado otros equipos que preguntaron por Gilberto Mora. Lo que tienen muy claro los Xolos de Tijuana, Javier Aguirre y gran parte del futbol mexicano, es que el mediocampista de la frontera sólo debe salir a Europa y no pasar de equipos en la Liga BBVA MX.

Selección Mexicana


Antonio Hernández

