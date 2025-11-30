Nadie imaginaba cuál es el sueldo de Edson Álvarez en el Fenerbahçe: es más bajo que el de otros mexicanos

En los últimos años, el fútbol turco ha realizado grandes inversiones con la intención de captar a distintas estrellas consagradas de Europa. En el pasado mercado de verano, una de las figuras que se sumó fue Edson Álvarez, quien dejó al West Ham para recalar cedido en el Fenerbahçe. Sin embargo, y contrario a lo que muchos pudieron creer, su salario no es tan elevado .

El sitio web de Capology, medio especializado en finanzas de clubes y salarios de los planteles, refleja que el capitán de la Selección Nacional es uno de los futbolistas mejor pagados del equipo turco, aunque está lejos del primer lugar. Mientras que Jhon Durán (el primero) gana más de 360 mil libras por semana, Álvarez gana £108,269 en el mismo tiempo.

Instagram Edson Álvarez / @edsonnalvarez

En total, el mediocampista con pasado en el Club América obtiene una remuneración anual de £5,630,000. Esta cifra le permite estar por delante de otras figuras del seleccionado tricolor, como Raúl Jiménez (£5,200,000 al año) y Santiago Giménez (£4,630,000). No obstante, tiene a varios compañeros por delante en Fenerbahçe.

TE PUEDE INTERESAR:



Con Edson Ávarez, los jugadores mejor pagos del Fenerbahçe

Según los datos recopilados por Capology, Álvarez es el sexto futbolista del Fenerbahçe que más dinero gana dentro del plantel actual. Pese a esto, está marcada una gran brecha entre él y los primeros puestos.



Jhon Durán (Colombia): £360,577 semanales / £18,750,000 anuales Ederson (Brasil): £264,423 semanales / £13,750,000 anuales Marco Asensio (España): £192,308 semanales / £10,000,000 anuales Milan Škriniar (Eslovenia): £192,308 semanales / £10,000,000 anuales Kerem Aktürkoğlu (Turquía): £114,231 semanales / £5,940,000 anuales Edson Álvarez (México): £108,269 semanales / £5,630,000 anuales

Cabe destacar que el lugar de Edson baja aún más si se contempla a toda la Superliga de Turquía. Esto debido a que se suman grandes estrellas como Victor Osimhen, Leroy Sané, Mauro Icardi o İlkay Gündoğan, quienes tienen un salario más alto que el del mexicano.