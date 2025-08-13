Nadie lo cree: este jugador pasó de ignorado en Toluca, a refuerzo de equipo europeo y gratis

David López fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Zalaegerszegi TE, equipo que juega en la Primera División de Hungría. El futbolista de 21 años pasó desapercibido con Toluca, club en el que estuvo en todas sus categorías hasta que llegó gratis al club de europeo. Esta es la millonada que pagarán los Diablos Rojos para comprar a una estrella de Argentina .

El defensa llega al viejo continente como agente libre y estará en el club de Hungría hasta 2027, ya que firmó un contrato por 2 años con opción a uno más. El fichaje de López con el Zalaegerszegi TE debe en gran medida a Nuno Campos, quien fuera asistente técnico de Toluca y ahora es entrenador del club europeo. Este es el jugador que dejó un equipo campeón para ganar más títulos, pero solo cosecha fracasos .

@ztefc David López pasó desapercibido por Toluca y ahora jugará en la Primera División de Hungría

David portará el número 12 y con su fichaje es el más reciente mexicano que emigra al futbol europeo, pese a su corta edad y no sumar ningún minuto en la Liga BBVA MX, algo inusual que también le pasó a su compatriota Stephano Carrillo, quien actualmente jugará en la Segunda División de Países Bajos.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es David López, jugador que pasó de ignorado en Toluca a refuerzo de equipo europeo?

David López tiene 21 años y es originario de Tenancingo, Estado de México. A los 13 años inició su carrera con Toluca, club en el estuvo 9 años y pasó por las diferentes categorías hasta llegar a ser convocado por el primer equipo. En su palmarés destacan los campeonatos de la Sub-20 y Sub-23.

López disputó 192 partidos con los Diablos Rojos, pero ninguno de ellos fue con el equipo mayor. Pese a ser convocado por los entrenadores Renato Paiva y Antonio “Turco” Mohamed, nunca vio minutos en la Liga BBVA MX, Concachampions ni en la Leagues Cup 2025.

Cabe destacar que actualmente el defensa no tiene un valor en el mercado, pues la plataforma Transfermarkt no arroja un precio por el jugador que apenas sumará sus primeros minutos en un equipo de Primera División de Europa.