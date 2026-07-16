Necaxa vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 16 de julio, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026; marcador online

Los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante serán los encargados de abrir la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con uno de los encuentros con mayor tradición en la historia del futbol mexicano que ha sido bautizado como el padre de todos los clásicos que tendrá lugar este jueves 16 de julio en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes.

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