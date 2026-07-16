Dónde y en qué estadio juegan Necaxa vs Atlante por el Apertura 2026

La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Necaxa y Atlante se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Apertura 2026, torneo que marcará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División.

El compromiso también permitirá recuperar una de las rivalidades con mayor tradición en México. Ambos clubes protagonizaron durante sus primeros años el denominado “Padre de Todos los Clásicos”, debido a la importancia que tuvieron dentro del balompié nacional.

Ahora, después de varios años sin encontrarse en la máxima categoría, los Rayos y el conjunto azulgrana volverán a verse las caras en un partido oficial.

Dónde se juega el Necaxa vs Atlante del Apertura 2026

El partido entre Necaxa y Atlante se disputará en la ciudad de Aguascalientes, debido a que los Rayos aparecen como el equipo local en la primera jornada del Apertura 2026.

La sede elegida para el encuentro será el Estadio Victoria, casa del conjunto hidrocálido desde el torneo Apertura 2003. El calendario publicado por el propio Necaxa confirma que el duelo contra los Potros se celebrará en dicho inmueble.

De esta manera, Atlante tendrá que comenzar su nueva etapa en la Liga BBVA MX como visitante, ante un rival con el que comparte una parte importante de la historia del futbol mexicano.

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Cuándo y a qué hora es el Necaxa vs Atlante

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 se jugará este jueves 16 de julio, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa y Atlante serán los encargados de inaugurar oficialmente el Apertura 2026, antes del partido entre Xolos de Tijuana y Tigres, que también se disputará durante la jornada del jueves.

Necaxa y Atlante reviven una rivalidad histórica

El enfrentamiento es conocido como el “Padre de Todos los Clásicos”, ya que ambas instituciones fueron protagonistas durante los primeros años del futbol profesional en México.

Necaxa destacó por el equipo de los “Once Hermanos”, mientras que Atlante se convirtió en uno de los clubes con mayor apoyo popular en la capital del país.

El propio conjunto hidrocálido destacó que el encuentro representa el reencuentro de dos instituciones fundamentales para entender la historia y la evolución del futbol mexicano.

Más allá de los tres puntos, el partido en el Estadio Victoria marcará el comienzo de una nueva etapa para los Potros y recuperará una rivalidad que llevaba varios años ausente de la Liga BBVA MX.