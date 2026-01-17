¡ASOMBROSO! La tecnología que POR FIN se ATREVE a medir la “LOCURA” de los genios del fútbol

Durante décadas, en el fútbol se ha hablado de la locura creativa como algo imposible de explicar. Ese pase que nadie ve, esa decisión que parece irracional, ese instante en el que Messi, Neymar o James Rodríguez rompen el partido con una jugada que desafía la lógica. Hoy, por primera vez, la tecnología se atreve a responder una pregunta impensable: ¿se puede medir la creatividad en el fútbol?

La respuesta llega desde la academia y el análisis de datos. OART (Indicator of Risk Tolerance) es una nueva métrica desarrollada a partir de más de 57 mil acciones del Mundial de Qatar 2022, cuyo objetivo es cuantificar algo que antes solo se describía con adjetivos: la tolerancia al riesgo de un futbolista cuando toma decisiones bajo presión.

La premisa es tan sencilla como provocadora. Los futbolistas más creativos no solo tienen mejor técnica; piensan distinto. Mientras el jugador promedio elige el pase seguro, el genio apuesta por la opción más peligrosa… y más valiosa.

¿Cómo funciona OART y por qué intenta medir la “locura” en el fútbol?

A diferencia de las estadísticas tradicionales, que solo registran lo que ocurrió, OART analiza lo que pudo haber pasado y fue descartado. La métrica evalúa cuántas opciones seguras tenía un jugador y, aun así, eligió la más arriesgada.

El sistema identifica primero qué compañeros estaban realmente en el campo visual del futbolista, utilizando modelos geométricos. Luego, mediante inteligencia artificial, asigna a cada pase posible una probabilidad de éxito, considerando distancia, ángulo y presión rival.

El resultado es un valor entre 0 y 1. Elegir el pase más seguro da cero. Apostar por el pase menos probable —pero que rompe líneas defensivas— acerca el indicador a uno. En palabras simples: cuanto más alto el OART, mayor la creatividad… y la locura.

El pase de Messi a Nahuel Molina en Qatar 2022 es el ejemplo perfecto. Había opciones fáciles, pero eligió la más compleja. Ese tipo de decisiones son el corazón de esta métrica.

Messi, Kane y Neymar: lo que revela la tecnología sobre los genios

Los resultados son tan reveladores como incómodos. Harry Kane aparece como uno de los jugadores con mayor tolerancia al riesgo, apostando constantemente por pases largos y zonas congestionadas. En el otro extremo, perfiles como Alejandro Balde muestran decisiones mucho más conservadoras, acordes a su rol táctico.

OART confirma algo que el aficionado latino siempre ha intuido: los creativos fallan más, pero también son los únicos capaces de intentar lo imposible. Existe una relación inversa entre efectividad y riesgo, y ahí radica el verdadero valor diferencial.

Para clubes, entrenadores y scouts, esta tecnología abre una nueva puerta: identificar a los futbolistas que viven cómodos en el filo del error, aquellos que no temen perder el balón si existe la mínima posibilidad de crear algo extraordinario.

Medir la locura ya no es una metáfora. En el fútbol moderno, la creatividad también empieza a hablar en números.