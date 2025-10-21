Necaxa vs Cruz Azul: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Apertura 2025?

Este martes 21 de octubre, los Rayos del Necaxa reciben en el Estadio Victoria a la Máquina Celeste de Cruz Azul en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Un partido que promete intensidad, goles y drama y que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa llega con la presión de terminar una racha negativa: los Hidrorrayos acumulan cuatro caídas consecutivas y se ubica en el puesto 17 de la tabla con apenas 9 puntos. Los dirigidos por Fernando Gago no han logrado consolidar su proyecto y necesitan urgentemente sumar para subir puestos y tener una mínima posibilidad de meterse en el repechaje.

En contraste, La Máquina vive un buen momento. Luego de vencer al América en el Clásico Joven, el equipo de Nicolás Larcamón se posiciona como uno de los candidatos al liderato general, con 28 puntos, a tres del líder Toluca, y apenas una derrota en el torneo. Este partido representa una oportunidad para acercarse aún más a la cima y asegurar su lugar en la Liguilla.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Necaxa vs Cruz Azul?

El encuentro entre los Rayos y el conjunto cementero lo podrás ver a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague.

Historial de los enfrentamientos Necaxa vs Cruz Azul

Cruz Azul ha ganado nueve de sus últimos 15 partidos oficiales con el Necaxa, incluyendo el que disputaron durante el primer semestre de 2025 en este mismo recinto (1-3). Cruz Azul ganó cuatro de sus cinco visitas previas al Necaxa.

Jugadores a seguir de Necaxa y Cruz Azul

Diber Cambindo anotó un doblete para Necaxa en la jornada pasada, y ha estado en el medio de la acción recientemente, sumando tres goles y una asistencia. Ignacio Rivero fue el héroe de Cruz Azul en la fecha pasada al anotar el tanto de la victoria, lo que significó su tercera contribución de gol en el certamen (dos goles, una asistencia).

