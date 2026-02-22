Necaxa vs Toluca: Alineaciones del partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrenta en esta Jornada 7 a la escuadra de Necaxa que recibe en casa al cuadro de Toluca el cual llega con su corona intacta de bicampeón al acarrear seis juegos sin derrota.

Necaxa, instalado en el sitio 11 del certamen abrirá las puertas del Estadio Victoria para alojar por 90 minutos al monarca Toluca que pos su parte va en el quinto sitio de este torneo.

Necaxa vs Toluca y lo que suceda en la cancha lo podrás ver en vivo este sábado 21 de febrero desde las 6:50 con la narración y comentarios del mejor equipo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Martin Varini, entrenador de los Rayos deben sacar el resultado para no sumergirse más allá de la tabla y un triunfo ante el campeón será ese impulso que están buscando.

Mohamed por su parte, dosificando jugadores, mostrando un nivel aún con movimientos que tuvieron para esta campaña, sigue mostrando un discurso muy firme de juego frontal.

Así llega Necaxa para el partido de Jornada 7

Necaxa, en el sitio 11 tiene marca de tres victorias y tres derrotas, con lo suman nueve unidades. En sus últimos 5 juegos los hidrocálidos tienen tres derrotas y seguidilla de par de triunfos.

Te podría interesar: El motivo por el cual Hormiga González rechazo una fortuna del CSKA para marcharse al futbol ruso

Así llega Toluca al partido de la Jornada 7

Por su parte, el equipo del Toluca está en el quinto escalón con con tres victorias y tres empates, por lo que están invictos con 12 puntos, a seis del líder general que es Chivas quien tiene 18 hasta antes de su juego contra la Máquina.

Las alineaciones oficiales surgirán en cualquier momento

NECAXA

22 Ezequiel Usnain

33 Raúl Martínez

4 Alexis Peña

3 Agustín Oliveros

16 Cristian Calderón

6 Daniel Leyva

188 Israel Tello

8 Lorenzo Faravelli

10 Agustín Almendra

20 Ricardo Monreal

21 Julián Carranza

TOLUCA

22 Luis García

2 Diego Barbosa

6 Federico Pereira

25 Everardo López

20 Jesús Gallardo

19 Santiago Simón

5 Franco Romero

14 Marcel Ruiz

10 Jesús Angulo

15 Pavel Pérez

26 Paulinho