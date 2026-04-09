Nery Castillo recuerda su polémica con Mircea Lucescu tras darse a conocer su fallecimiento

El exfutbolista Nery Castillo, fue una de las figuras más talentosas y polémicas que tuvo la Selección Mexicana hace algunos años, ahora volvió a ponerse en el ojo del huracán, luego de publicar un mensaje, tras confirmarse el fallecimiento del entrenador rumano Mircea Lucescu, quien perdió la vida a los 80 años de edad.

Por medio de sus redes sociales, Nery Castillo revivió un complicado momento que vivió con el estratega, cuando los dos estaban en el Shakhtar Donetsk, tema que en más de una ocasión el exfutbolista ha mencionado.

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¿Qué pasó entre Nery Castillo y Mircea Lucescu?

De acuerdo con las palabras de Nery Castillo, el técnico Mircea Lucescu, supuestamente no lo dejó salir de la concentración del equipo para poder asistir al funeral de su madre, quien perdió la vida en enero de 2009.

Ahora, por medio de sus redes sociales, Nery Castillo mandó un polémico mensaje, donde recordó ese complicado momento, cuando no tuvo el permiso para estar en los últimos momentos de su madre, estas fueron sus palabras.

Me quedo contento que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasando y que estés a tu lado. A mí, no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien

En la etapa en que estuvieron juntos, el estratega comentó en varias ocasiones que Nery Castillo tenía algunos problemas de conducta, por lo que la relación entre ellos era complicada, hasta que el mexicano terminó saliendo del equipo.

Cuando vivió la polémica con Nery Castillo en 2009, Mircea Lucescu hizo una declaración, afirmando que el mexicano estaba mintiendo sobre su situación familiar.