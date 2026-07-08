Ganó 3 títulos en América, pero solo jugó 64 partidos en cuatro años y medio en el club

El Club América continúa realizando modificaciones importantes en su plantilla de cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde esperan dar de qué hablar de la mano de Guillermo Almada después de un año en donde quedaron muy por debajo de las expectativas.

Colectivamente, al América no le alcanza

Ante tal situación, en los últimos días el Club América confirmó la salida de Néstor Araujo, elemento que, si bien formó parte del tricampeonato de hace unos años, tuvo una regularidad olvidable luego de sumar poco más de 60 partidos en cuatro años en la institución.

Néstor Araujo, el tricampeón que no fue constante en América

Luego del paso que tuvo por la Liga Española, Néstor Araujo volvió a la Liga BBVA MX para defender los colores del América en julio del 2022. Se esperaba que, por su experiencia en Europa y la Selección, llegara a ser titular indiscutible; sin embargo, no fue así.

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Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/C2UP4kbYZO — Club América (@ClubAmerica) July 4, 2026

Y es que, si bien Néstor Araujo tuvo varias oportunidades en su primer año en el Club América, la realidad es que desde la llegada de André Jardine el mexicano dejó de tener minutos importantes, motivo por el cual pasó de ser titular a ser relegado al banco de suplentes sin minutos en la última temporada.

¿Cuáles fueron los números de Néstor Araujo en América?

Néstor Araujo formó parte del Club América durante cuatro años, mismos en donde el mexicano tuvo la oportunidad de formar parte del tricampeonato histórico de la mano de André Jardine. Pese a ello, a nivel individual sus números en el campo no fueron destacados.

En esta cantidad de tiempo, el defensor central apenas sumó 4,465 minutos distribuidos en 64 partidos, siendo el cuarto equipo en el que más participación tuvo por debajo de Santos, Celta de Vigo y Cruz Azul. En estos juegos, Araujo sumó cuatro pases a gol.