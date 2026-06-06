New York Knicks vs San Antonio Spurs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 5 de junio, juego 2 de las Finales de la NBA 2026 ; marcador online

El Juego 2 de las Finales de la NBA 2026 enfrenta a los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Frost Bank Center. Jalen Brunson tratará de regresar a New York con ventaja de dos triunfos, pero Victor Wembanyama buscará dejar Texas con la serie por el Trofeo Larry O'Brien igualada.

Knicks vs Spurs Juego 2 de las NBA Finals 2026