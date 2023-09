Neymar no descarta jugar con Messi en el Inter Miami

Luego de la llegada de Neymar a Arabia Saudita para jugar con Al-Hilal, el jugador de Brasil no ha debutado con el conjunto de Medio Oriente, no obstante, a pesar de que su aventura en el cuadro de Riad apenas comienza, el exjugador del Paris Saint-Germain ha hablado del posible futuro de su carrera.

En una entrevista para ‘Globo Esporte’, Neymar ha dejado claro que uno de los objetivos que tiene es volver a jugar en Brasil, país que vio el inicio de su carrera jugando para Santos FC.

“No puedo decir si lo haría o no, no lo sé, depende mucho del momento en el que te encuentres, de tus elecciones, de lo que quieras. Lo que siempre sueño es en volver a jugar en Brasil, quiero hacerlo, volveré un día u otro”, dijo Neymar.

“También quería jugar en Estados Unidos. Son dos campeonatos en los que tengo muchas ganas de jugar”, agrega el astro brasileño, por lo que no descarta volver a jugar a un lado de Lionel Messi, con quien ha compartido vestidor en el FC Barcelona y PSG.

Neymar sueña con la Copa del Mundo

A pesar de que Neymar no ha podido ganar la Copa del Mundo con la Selección de Brasil, pues en Qatar 2022 fueron eliminados en la instancia de Cuartos de Final por Croacia, el atacante de 31 años de edad asegura que un campeonato del mundo no refleja la calidad de un jugador, sin embargo, es un sueño que espera cumplir levantando el título que pudo alzar Lionel Messi en diciembre de 2022.

“Obviamente espero que algún día pueda realizar mi mayor sueño, que es ganar el Mundial, eso es obvio, pero a veces no sucede. En Brasil tenemos un hombre que es el máximo ídolo, uno de los nombres más importantes de la historia del país, que es Zico, y no ha ganado un Mundial. Eso no justifica la calidad y el don que tenía, y eso también se aplica a mí”, puntualizó Neymar.

