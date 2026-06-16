NFL: Esta es la maldición detrás de la portada del videojuego de Madden

Han pasado algunos días desde que Electronic Arts dio a conocer la portada oficial de uno de sus videojuegos más populares de los últimos años. El Madden 2027 finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso conocer más respecto a la “maldición” que hay detrás de este título.

nfl estadio azteca

Para esta nueva edición es Caleb Williams, mariscal de campo de los Bears de Chicago, el encargado de llevar a Madden a lo más alto en cuanto a ventas se refiere. Ahora bien, ¿en qué consiste la maldición detrás de EA y las portadas en estos videojuegos de NFL?

¿Cuál es la maldición detrás de la portada de los videojuegos de Madden?

La maldición se ha vuelto un hito famoso dentro de la comunidad digital, pues esta dicta que muchos de los jugadores que aparecen en la portada del Madden sufrirán una lesión grave a lo largo de la temporada, así como una polémica extracancha o, bien, un drástico descenso en su nivel de juego.

Te puede interesar: La joya de Túnez que estuvo con el Manchester United

Te puede interesar: ¿Por qué este jugador prefirió Egipto sobre Inglaterra?

Esta maldición surgió como una coincidencia hace un par de décadas; sin embargo, con el paso de los tiempos ha atacado con fuerza a varios jugadores. Uno de los primeros fue Michael Vick, quien tras ser portada del Madden 2004 sufrió una fractura de peroné que lo alejó de los emparrillados.

Un hecho similar ocurrió con Shaun Alexander en 2007 luego de lesionarse el pie que le trajo un declive en su carrera, así como Peyton Shillis en 2012 luego de sufrir problemas en su contrato. Finalmente, el ejemplo más claro es Antonio Brown en 2019, quien tras ser portada del Madden tuvo una serie de problemas extracancha.

¿Cuándo sale a la venta el Madden 2027 y cuánto costará?

Prepárate, pues el lanzamiento está más cerca que nunca. EA Sports confirmó que el Madden NFL 27 saldrá a la venta de forma internacional el próximo jueves 13 de agosto para consolas como la Nintendo Switch 2, la PC, la PlayStation 5 y la Xbox Series. El precio promedio para este videojuego rondará los 70 dólares.