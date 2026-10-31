Ni América ni Chivas: el único equipo de la Liga BBVA MX que está entre los 100 mejores del mundo

América y Chivas son dos de los clubes más populares del futbol mexicano, sin embargo, ninguno de ellos aparece entre los 100 mejores equipos del mundo en el ranking de Opta. Ese lugar le pertenece a Toluca, que se mantiene como el único representante de la Liga BBVA MX dentro de este grupo.

Los Diablos Rojos ocupan el puesto 85 de la clasificación mundial, con una calificación de 85.6, de acuerdo con la actualización del 30 de octubre de 2026 del Opta Power Rankings. El equipo dirigido por Antonio Mohamed supera al resto de los conjuntos mexicanos y tiene una diferencia considerable respecto a las Águilas y al Rebaño Sagrado.

¿En qué lugar están América y Chivas en el ranking de Opta?

Chivas aparece en la posición 137 del mundo, con una puntuación de 83.8, mientras que América se encuentra en el lugar 148, con 83.6. Esto quiere decir que Toluca está 52 puestos por encima del conjunto rojiblanco y 63 por delante del cuadro de Coapa.

A pesar de ello, ninguno de los dos es el equipo mexicano más cercano a los Diablos Rojos. Ese sitio le pertenece a Cruz Azul, que ocupa el puesto 113 con una calificación de 84.7. La Máquina es el segundo club de México mejor ubicado, aunque tampoco le alcanza para entrar al Top 100.

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Más atrás aparecen Tigres, en la posición 264, y Rayados de Monterrey, en el lugar 305. Ambos conjuntos también se encuentran lejos del sitio que ocupa Toluca en esta medición internacional.

La aparición de Toluca está respaldada a raíz de sus resultados. Consiguió ser campeón de la Concacaf Champions Cup ante Tigres y, recientemente, también logró campeonar en la Leagues Cup al derrotar a Rayados de Monterrey en la final.

¿Cómo funciona el ranking mundial de clubes de Opta?

El Opta Power Rankings evalúa a más de 13,500 equipos masculinos de todo el mundo mediante una calificación de cero a cien. Su sistema estima la fortaleza de cada club a partir de los resultados, el nivel de sus rivales y los goles esperados cuando esos datos están disponibles.

Esta medición permite comparar a conjuntos de distintas ligas y países. En el corte consultado, Arsenal lidera la clasificación mundial, seguido por Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona y Paris Saint-Germain.