Sorprende al mundo: Cambia su nombre y deja de llamarse Erling Haaland

Una decisión inesperada sacude el entorno de la selección de Noruega: el delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, ha decidido modificar el nombre que aparece en la parte trasera de su camiseta nacional. A partir de septiembre, el atacante lucirá el nombre “Braut Haaland”, incorporando su segundo apellido en lo que ha sido descrito como “un nuevo capítulo” para su carrera internacional.

El cambio fue confirmado por el minorista oficial de camisetas Unisportstore y ha generado reacciones diversas entre aficionados y medios. Incluso el técnico de Noruega, Ståle Solbakken, confesó que no fue informado previamente: “Ese es su nombre [Braut], ya no es tan difícil. No sabía nada al respecto hasta ahora”.

¿Por qué Erling Halaand se pondrá Braut?

Este ajuste no es meramente estético. En Noruega, es común que los jugadores utilicen ambos apellidos, reflejando tanto la herencia paterna como materna. En el caso de Haaland, “Braut” proviene de su madre, Gry Marita Braut, una reconocida heptatleta noruega en los años 90. Su padre, Alf-Inge Haaland, también fue futbolista profesional, con paso por el Manchester City entre 2000 y 2003.

La camiseta con el nuevo nombre ya está disponible a la venta, lo que ha generado un aumento en la demanda y, por supuesto, en el precio. Los aficionados que deseen tener la versión actualizada deberán desembolsar más, lo que ha generado críticas en redes sociales por parte de seguidores que ya habían adquirido la versión anterior.

¿Cuándo aparecerá con su nuevo nombre Erling Haaland?

Haaland estrenará su “nuevo” nombre el próximo 4 de septiembre en un amistoso ante Finlandia, y cinco días después enfrentará a Moldavia en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Noruega lidera el Grupo I con 12 puntos, y el cambio de nombre parece simbolizar una renovación en la identidad del equipo, que busca regresar a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia.

