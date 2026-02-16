¡MUCHA ATENCIÓN! La estrella que llega “GRATIS” a San Diego para el 2026

Nick Castellanos firmó con San Diego Padres un contrato de un año para la temporada 2026, según anunciaron fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo, que se concretó a pocos días de que Philadelphia Phillies dejara en libertad al jardinero, estipula que los Padres le pagarán a Castellanos el salario mínimo para veteranos, alrededor de 780,000 dólares, mientras que los Filis asumirán la mayor parte del saldo que aún le quedaba por cobrar del contrato anterior, cercano a los 20 millones de dólares.

¿Por qué la llegada de Castellanos a San Diego es un gran acuerdo económico?

La operación se describió como un movimiento de bajo riesgo para los Padres, ya que la franquicia incorpora a un bateador derecho con probado poder y capacidad para jugar en los jardines y como bateador designado, sin asumir la carga salarial completa de su anterior contrato, el cual estaba en el rango de pago de super estrellas.

La incorporación llega en un momento en que San Diego busca profundidad ofensiva de cara a la temporada y la competencia en la alineación durante los entrenamientos de primavera.

Según reportes, la firma se realizó tras un proceso de negociaciones por parte de la gerencia y conversaciones con los jugadores clave del vestuario para evaluar el impacto en la química del equipo. Fuentes que cubren al equipo en su día a día indican que la dirigencia considera que Castellanos puede ofrecer turnos oportunos y slugging desde la banca o como titular eventual, dependiendo de cómo evolucione el plantel en spring training.

¿Cómo afecta a Nick Castellanos su llegada a los San Diego Padres?

Para Castellanos, la mudanza a San Diego representa una oportunidad de reinventarse tras un cierre de ciclo con los Filis; para la organización, es una apuesta de bajo coste que añade experiencia y poder a una plantilla con aspiraciones. El contrato y los detalles financieros confirman la tendencia de las franquicias a buscar piezas veteranas que puedan ofrecer producción inmediata sin comprometer la flexibilidad del roster.

