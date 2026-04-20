Nico Sánchez adelanta decisiones a tomar en Rayados

Cuando el español Domenec Torrent salió del Monterrey, el desempeño del equipo en el semestre no era el mejor y se apostó por Nicolás Sánchez para tratar de dar rumbo de manera interina. A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular del Clausura 2026, el equipo regiomontano está prácticamente eliminado y el argentino tomó responsabilidad por ello.

“Acepté el reto, no puse excusas y por supuesto que no me voy a victimizar. En el club, somos todos y es responsabilidad de todos. Es aceptar lo que sucede. Poner la cara y mirar hacia adelante” expresó.

Con constantes cuestionamientos en torno a los culpables de que uno de los planteles más caros de la Liga BBVA MX se haya quedado sin opciones de postemporada, complementó: "Todos tenemos cierto porcentaje de responsabilidad; somos un equipo desde directivos, cuerpo técnico, jugadores, todos los que somos partícipes del día a día en lo deportivo del club. Tenemos responsabilidad en esto y, más allá de buscar culpables, hoy es el momento en el que estamos, en el que no dimos la talla en este torneo, y hay que mirar hacia adelante”.

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Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026

Sánchez no es partidario de la limpieza de jugadores

Cuando entró en el terreno de la soluciones para el Apertura 2026, se mostró autocrítico, consciente de la necesidad de cambio, y a la vez cauto en su opinión. Desde su óptica, una 'limpia' en el plantel, cuerpo técnico y directiva luce poco probable por las condiciones que rodean a la institución.

“Hay muchas situaciones que están a la vista y hay otras que son nuestras de club y esas no las voy a externar nunca y las cosas que tenemos que solucionar en el club, quedan puertas adentro. No veo al club sacando gente por todos lados y trayendo mucha gente. Lo que sí hay que analizar bien, seguramente de arriba hacia abajo, es qué necesitamos mejorar para que esto no vuelva a suceder”, explicó.

Y en el análisis de lo que le sucedió a La Pandilla frente al Pachuca, otro rival que se metió al 'Gigante de Acero' y ganó, Nico desmenuzó el desarrollo del encuentro.

"Por ahí se ve algo feo (el gol tempranero), que no es claramente lo que somos como equipo, pero es el momento que estamos viviendo; hay que evitar que sucedan ese tipo de cosas. El tercer gol es el reflejo de nosotros”, finalizó.

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