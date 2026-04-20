Él es realmente el jugador mejor pagado de Club América: muchos lo han criticado
Muchos creen que, por su actualidad, no merece ser el futbolista con salario más alto de las Águilas
Así como muchos se preguntan cuál es el DT mejor pagado de la Liga BBVA MX y cuál equipo dirige, también hay quienes consultan muy seguido sobre cuál es el futbolista con sueldo más alto del Club América. Resulta que la respuesta puede llegar a causar polémica porque muchos lo han criticado en los últimos tiempos y ha generado revuelo por diferentes situaciones.
Resulta que, según distintos reportes y sitios especializados en finanzas en el futbol, Henry Martin es el jugador mejor pagado del Club América, incluso a pesar de que casi no juega por diferentes lesiones. De hecho, André Jardine debió buscar un nuevo capitán para las Águilas ante las constantes problemáticas sufridas por el delantero de 33 años en el Nido de Coapa.
¿Cuánto gana Henry Martin en Club América?
Si bien es cierto que en la Liga MX no se informan oficialmente los salarios de los futbolistas, los entrenadores y las personas ligadas al futbol como sí se hace en otros países (Estados Unidos con la MLS), distintos reportes hacen circular sueldos estimados. En ese contexto, el sitio Capology coloca a Henry Martin como el mejor pagado.
TE PUEDE INTERESAR:
- Juega poco con André Jardine pero pide a gritos más minutos en Club América tras ser figura ante Toluca
- Ni Almeyda lo consiguió: El histórico logro de Gabriel Milito en su primera temporada en Chivas
- ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey ficharía a ex del Barcelona para el Apertura 2026
Por su parte, desde Salary Sport aseguran que el capitán de América gana casi 2 millones de dólares por temporada en las Águilas. Claro que es una cifra altísima y, si por algo despierta polémica, es por los pocos partidos que ha jugado Henry en este Clausura 2026: apenas 4 encuentros. Además, disputó otros 2 encuentros válidos por la Concacaf Champions Cup.
El rendimiento de Henry Martín con el Club América
De acuerdo a los números de BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas deportiva, este es el balance histórico del delantero vistiendo los colores azulcremas:
- Encuentros disputados: 312
- Titularidades: 225
- Anotaciones: 117
- Asistencias: 52
- Disciplina: 10 cartones amarillos y ninguna tarjeta roja.
- Campeón Liga MX Apertura 2018
- Campeón Copa MX Clausura 2019
- Campeón de Campeones 2019
- Campeón Liga MX Apertura 2023
- Campeón Liga MX Clausura 2024
- Campeón de Campeones 2024
- Campeón Liga MX Apertura 2024
- Campeón Supercopa de la Liga MX 2024.