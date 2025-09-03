¿Nicolás Larcamón era buen futbolista? Así era su carrera antes de volverse entrenador

La historia de Nicolás Larcamón no es común para todos los amantes del futbol. El nuevo entrenador del Cruz Azul se retiró a los 22 años de las canchas como futbolista y comenzó su carrera como DT a los 31 años. Recientemente dirige a uno de los más grandes de México y tiene números de ensueño en el inicio del Apertura 2025. Su adiós repentino como jugador fue causa de una osteocondritis.

Nicolás Larcamón nació en La Plata, Buenos Aires, el 11 de agosto de 1984. Su único equipo en Argentina fue Los Andes, club en el que también militó su padre y una de sus tías. La osteocondritis lo retiró a los 22 años y a los 31 se volvió entrenador del Deportivo Anzoátegui de Venezuela. A México llegó al Puebla y actualmente con el Cruz Azul busca un bombazo de Europa para reforzar su delantera.

Nicolás Larcamón declaró en conferencia de prensa que enfrentó a las mejores Chivas desde que llegó a México

El paso de Nicolás Larcamón en México ha sido exitoso

Nicolás Larcamón llegó en 2020 al Puebla. Con el conjunto de La Franja llegó a meterse en varias ocasiones a la Liguilla y demostrar que su estilo de juego estaba haciendo frutos con jugadores jóvenes. El buen momento que vivió con el Puebla lo catapultó al León.

En el Bajío no logró obtener los números deseados, pero sí salió campeón de la Concachampions, tras vencer al LAFC. Lamentablemente fue despedido por malos números y el León no fue al Mundial de Clubes.

Salió de la Liga BBVA MX para dirigir al Cruzeiro de Brasil. En la liga carioca solamente dirigió 14 partidos. Regresó a México para encarar el reto del banquillo del Necaxa. Metió al club a los cuartos de final y en un polémico partido fue eliminado por los Tigres. En los Rayos solamente estuvo un semestre y de ahí Cruz Azul se hizo de sus servicios.

Larcamón y una pesadilla en el Cruz Azul

Nicolás Larcamón no tuvo el mejor inicio en su paso con el Cruz Azul. Sus primeros dos partidos en la Liga BBVA MX terminaron en empate. La verdadera pesadilla la vivió en la Leagues Cup cuando perdió 7-0 en su duelo inaugural ante el Seattle Sounders. Actualmente, La Máquina es tercero de la general y junto al América el único invicto del certamen