Nicolás Larcamón explota con la prensa tras la victoria de Cruz Azul ante Chivas

Cruz Azul logró superar el envión futbolístico de Chivas y avanzó a las semifinales del Apertura 2025 . Pese a la clasificación, Nicolás Larcamón se mostró molesto con la prensa por haber hecho hincapié sobre el saldo del entrenador argentino en la Liguilla de la Liga BBVA MX, el cual no es nada positivo. Resulta que el DT mostró su descontento y le contestó a los periodistas.

Nicolás Larcamón le contesta a los periodistas en conferencia de prensa

Tras obtener el boleto a semifinales, Larcamón sorprendió a la prensa y soltó: “Vi lo de mi saldo en liguilla, pero es injusta, tuve 4 liguillas con Puebla, dos con León, una con Necaxa”. Pero todo no quedó ahí, sino que continuó: “Me parecía muy tendenciosa, con algunos equipos que normalmente no estaban en instancias definitivas”. Por otro lado, el DT de Cruz Azul se refirió a las Chivas de Gabriel Milito .

Nicolás Larcamón

El saldo de Nicolás Larcamón como entrenador en la Liguilla de la Liga BBVA MX

Desde su llegada a México, Larcamón ha logrado disputar seis liguillas con tres equipos diferentes. En total, dirigió 14 partidos de eliminación directa (sin contar el Play In) con un saldo de seis derrotas, cuatro empates y solo cuatro triunfos. Estos resultados representan solamente una llave ganada de las siete que ha encarado hasta la fecha.

Con Puebla, el timonel argentino obtuvo su mejor resultado: semifinales del Clausura 2021, instancia a la que jamás ha vuelto a disputar. Jugó tres liguillas más con La Franja, pero en todas fue eliminado en cuartos de final. Con Club León y Necaxa también consiguió clasificar a la liguilla en una ocasión en cada equipo, pero también no logró pasar más allá de los cuartos de final.

Nicolás Larcamón disputará su segunda semifinal de Liga BBVA MX como entrenador

Tras derrotar a Chivas por 3-2 en el global, Cruz Azul avanzó a semifinales del Apertura 2025, por lo que Larcamón disputará su segunda semifinal de liguilla dentro de la Liga BBVA MX. El rival a vencer será Tigres de la UANL, equipo que viene de remontar un 3-0 en contra ante Xolos de Tijuana en los cuartos de final. ¿Podrá el director técnico alcanzar su primera final del futbol mexicano?