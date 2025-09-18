Nicolás Larcamón le da un respaldo de confianza a este futbolista pese al regreso de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Gabriel “Toro” Fernández podría ser el delantero titular para la jornada 9, cuando Cruz Azul enfrente a Juárez. Nicolás Larcamón le daría la confianza al uruguayo, pese al regreso de Ángel Sepúlveda, quien ya entrenó al parejo del equipo tras superar su lesión .

“Toro” viene haciendo las cosas bien, prueba de ello su gol que le dio el triunfo a su equipo sobre Pachuca para conservar el invicto . Mientras que Sepúlveda superó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el duelo ante Chivas.

Ángel, según el reporte médico, se perdería 3 partidos, pero al momento solo lleva uno y ya se encuentra listo para volver a las canchas, ya que en el inter se cruzó la Fecha FIFA, que le dio la oportunidad de recuperarse y de volver a los entrenamientos.

Nicolás Larcamón, pese al regreso del “Cuate” no correría riesgos y lo dejaría en la banca, a fin de evitar que se resienta de la lesión, pues Fernández ha suplido bien al delantero mexicano al resurgir de las cenizas como el Ave Fénix. Lo anterior debido a que, cabe recordar, el uruguayo tenía medio pie fuera de la institución en el Apertura 2025.

Las bajas de Cruz Azul para la jornada 9 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul sigue invicto en el Apertura 2025, pese a la baja de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón no contará con varios jugadores para encarar la jornada 9 de la Liga BBVA MX, ya que uno de ellos fue expulsado en el partido anterior y los demás fueron convocados a la Selección Mexicana Sub-20.

Larcamón no podrá contar con el defensa Jesús Orozco Chiquete, quien cumplirá un partido de sanción tras salir expulsado ante Pachuca. Mientras que 4 más estarán concentrados con la Selección Nacional que disputará el Mundial Sub-20 en Chile, los cuales son:



Emmanuel Ochoa – portero Jaziel Mendoza - defensa Amaury Morales – medio Mateo Levy – delantero

El regreso de Ángel Sepúlveda es fundamental, ya que ante la baja de Mateo Levy por la Selección Mexicana, Larcamón solo contaba con “Toro” como delantero experimentado, ya que el club por el momento solo tiene prospectos a futuro en el puesto, como lo es Bryan Casas.