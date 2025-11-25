Nicolás Larcamón ya tiene claro el juego de Chivas y les dio estas instrucciones a sus jugadores para ganar

Cruz Azul y Chivas se verán las caras en una de las series más parejas e impredecibles de los cuartos de final del Apertura 2025. Nicolás Larcamón sabe perfectamente qué tipo de partido propondrá Gabriel Milito en el Estadio Akron y qué necesitan sus jugadores para salir con una ventaja sólida rumbo a la vuelta en la Ciudad de México.

El entrenador cementero, que estudió en profundidad al equipo de Gabriel Milito desde su último enfrentamiento, es consciente de que el duelo de cuartos de final será un choque similar al que disputaron en la Fase Regular en cuanto a la intensidad. Sin embargo, la serie tendrá un elemento extra: el excelente presente que atraviesan las Chivas .

En la última jornada de la primera fase, La Máquina dejó escapar la posibilidad de meterse en la Liguilla como líder y en su lugar se clasificó en la tercera posición, lo que dejó un sabor amargo entre los aficionados. Por su parte, el Rebaño Sagrado llega en estado de gracia, con siete triunfos en sus últimos ocho encuentros.

El plan de Larcamón para vencer a Chivas

En conferencia de prensa, Larcamón fue tajante al describir el tipo de juego que espera. Según él, "los dos equipos van a intentar mucho ser protagonistas y van a ambicionar maniatar al rival". Además, indicó: "Conozco bien a Gabriel (Milito), lo enfrenté varias veces. Tiene una intención muy parecida a lo que yo pretendo, por lo que va a ser una buena serie".

El partido de ida de la serie entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07 horas; mientras que la vuelta está pautada para el domingo 30 a las 19:00. ¿Logrará Larcamón ganarle el duelo táctico a Milito?