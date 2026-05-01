Nintendo cambia de estrategia; así realizará sus LANZAMIENTOS a partir de ahora

La Nintendo se ha convertido en una de las consolas más importantes, al menos, en los últimos años. Ante ello, personas allegadas a la Switch 2 han dado a conocer que la empresa asiática tendría en mente una modificación en sus lanzamientos a partir de este año.

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Como sabes, la Nintendo Switch 2 fue lanzada el año pasado y tuvo un éxito que superó las expectativas. Los organizadores esperan mantener este envión durante el 2026 y, para tal situación, no descartan modificar la forma en cómo realizan sus lanzamientos, sobre todo, para esta nueva consola.

¿Qué cambios haría la Nintendo Switch 2 en sus lanzamientos?

Kit Ellis y Krysta Yang, ex-empleados de la Nintendo, señalaron que en su primera versión la estrategia consistía en guardar algunos estrenos hasta el momento perfecto para lanzarlos, lo cual sugería una inversión mucho más exitosa en cuanto a venta del producto se refiere.

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La situación, sin embargo, podría cambiar a partir de la llegada de la Nintendo Switch 2. Esto se debe, fundamentalmente, al hecho de que los desarrollos actuales no solo son más costosos, sino también más largos, lo cual hace que el poder de inversión necesite respuestas más a corto plazo.

En otras palabras, los lanzamientos ya no cuentan con una estrategia clara en donde esperaban unos días, semanas o meses para enviarlos al mercado, sino que ahora estos se realizan poco tiempo después de haber terminado para, así, buscar un mayor sustento económico.

¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 en México?

En su año de lanzamiento (2005), la Nintendo Switch 2 tenía un costo de alrededor de 13,599 pesos para la consola estándar en México, un precio que podría aumentar si contaba con la presencia de un videojuego. El costo se ha mantenido, aunque existen plataformas en donde este ha tenido una reducción.