Nintendo sacará del mercado esta icónica consola; ¿cuál es la razón?

En días anteriores se habló respecto a la idea de Sony de sacar del mercado, de manera paulatina, su histórica PlayStation 4 para darle pauta a otras de sus consolas. Ahora, es Nintendo quien tendría en mente algo similar, pues está dispuesto a decirle adiós a uno de sus “bebés” más queridos.

Y es que, después de casi diez años de estar en el mercado, Nintendo entiende que esta consola está lista para despedirse del mundo de las ventas, motivo por el cual aquí conocerás de cuál se trata, cuál es la razón específica de esto y qué motivó a la compañía a deshacerse de ella rumbo al 2026.

¿Nintendo sacará del mercado Nintendo Switch?

Nintendo, compañía japonesa, tiene en mente sacar del mercado poco a poco a la Nintendo Switch, la cual tiene ocho años de vida y, la cual, se convirtió en una de las consolas favoritas por chicos y grandes por su accesibilidad, modo de juego y títulos que presentó a lo largo de su historia.

Se trata, entonces, del comienzo de una transición que dejará la primera versión de Switch en un plano totalmente secundario, hecho que comenzará a reflejarse con más fuerza en el 2026 luego de que esta fuera lanzada en 2017, generando mucha sensación positiva en aquel momento.

El concepto que trajo consigo la Nintendo Switch permitía a cada uno de sus usuarios disfrutar de sus títulos no solo en el portátil, sino también en el televisor. Este hecho tuvo la capacidad de romper las barreras físicas empleadas, lo cual ayudó a que la evolución de las consolas se reflejara incluso hasta nuestros días.

¿Por qué sale la Nintendo Switch del mercado?

Si bien la Nintendo Switch llegó a ser considerada una de las consolas más vendidas de la historia, la realidad es que el éxito de su segunda versión, la Switch 2, ha dejado perplejos a sus organizadores. Por ende, una de las razones de su paulatina desaparición es concederle todo el enfoque a esta 2.0 en cuanto a ventas se refiere.