Nintendo Switch 2 subirá de precio; ¿cuánto podría costar en 2026?

El 2025 fue uno de los mejores años en la historia de la Nintendo Switch 2 , misma que luchó frente a frente contra la PlayStation en la búsqueda de ser la consola de videojuegos más vendida del año. Ante esta situación, los amantes de la Nintendo ahora han recibido una noticia que no es tan positiva.

Y es que, en medio del crecimiento que la Nintendo Switch 2 ha tenido en los últimos meses, ahora sus organizadores han dado a conocer que la misma tendrá un importante aumento de precio para este año debido a cuestiones que se mostrarán a continuación. ¿Cuánto costará a partir de ahora?

¿Cuánto costará la Nintendo Switch 2 en 2026?

Estimaciones de parte de expertos en economía han revelado que habrá un aumento sustancial en el precio de distintas consolas, siendo la Nintendo Switch 2 una de ellas. De hecho, el experto en videojuegos Niko Partners publicó un informe en donde se revela que los últimos movimientos mundiales consideran un aumento importante en el precio de esta consola.

Llevo varios días jugando, y puedo decir que Final Fantasy VII Remake para Nintendo Switch 2 es un port brutal que supera por mucho a la versión de PS4 y mantiene el tipo frente a la de PS5, ¡gran trabajo!🔥 pic.twitter.com/3fqf0vfIOO — Behind the Games 💎 (@BehindTGames) January 21, 2026

Cabe mencionar que, en estos momentos, la Nintendo Switch 2 cuenta con un precio realmente competitivo en relación a la PS5 y la Xbox Series pese al aumento que estas últimas experimentaron el año pasado. No obstante, se espera que Nintendo sea la que ahora suba de precio debido a los gastos realizados en los últimos años debido, principalmente, al impacto de aranceles.

En este punto vale decir que la Nintendo Switch 2 se mantuvo en un precio promedio de 550 dólares durante el año pasado a pesar de estos incrementos; por tal motivo, se espera que, a partir de ahora, el costo sea aún más elevado para los amantes de la consola, aunque no revelaron una estimación clara al respecto.

Nintendo Switch 2, ¿por encima de la Xbox Series?

Una de las razones por las cuales la Nintendo Switch 2 sorprendió el año pasado fue por haber superado en ventas a la Xbox Series, lo cual la convierte en la segunda con más fuerza solo por debajo de Sony y su PlayStation 5, hecho que intentarán modificar a lo largo de este 2026.