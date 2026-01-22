Es una figura de la WWE, pero decidió volver a la escuela gracias a John Cena

La WWE cuenta con una amplia gama de superestrellas que han logrado sobresalir desde sus respectivas trincheras pero que, fuera de la empresa, tienen una vida por delante. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Alex Shelley, quien recientemente confirmó que volverá a la escuela para concluir con sus estudios.

Conocido de forma importante en los Estados Unidos, Alex Shelley es un consagrado luchador que forma parte de la WWE pero que, en el pasado, estuvo en distintas empresas independientes. Ahora, se sabe que tiene la intención de volver a la escuela y esto se debe, en gran parte, a la recomendación de John Cena.

¿John Cena, figura de WWE, le recomendó a Alex Shelley volver a la escuela?

Fue a través de un comunicado a través de su cuenta de TikTok que Alex Shelley, figura de la WWE, confirmó que regresará a la Universidad a fin de culminar sus estudios y recibir su tercer título académico en la Franklin University, un hecho que generó mucha emoción entre los miles de seguidores que tiene en el ambiente digital.

El miembro de los Motor City Machine Guns mencionó que su intención es cursar la carrera de Ciencias del Ejercicio, pues el deseo que tiene es seguirse preparando ante la vida sin que esto signifique abandonar su sueño de formar parte de la WWE, esto considerando las historias que la empresa le ha entregado en el pasado.

Del mismo modo, mencionó que una de las personas que ayudaron a su toma de decisión fue precisamente John Cena, quien aseguró que fue una gran influencia al analizar la entrevista que el luchador tuvo en un programa de apoyo económico, misma que lo ayudó a tomar esta interesante decisión.

¿Cuántos años tiene y cuándo llegó Alex Shelley a la WWE?

Nacido el 23 de mayo de 1983 en Detroit, Estados Unidos, Alex Shelley es un luchador de 42 años de edad que tuvo la fortuna de formar parte de empresas como TNA, ROH y distintas promociones japonesas; sin embargo, su salto de calidad llegó en el año 2020 cuando fue firmado por la WWE.