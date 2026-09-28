Mientras el Tala Rangel estudió hasta la prepa, este es el nivel de estudios de Luis Ángel Malagón

Raúl ‘Tala’ Rangel y Luis Ángel Malagón defienden dos de las porterías con mayor exposición en la Liga BBVA MX. El primero se formó en Chivas, mientras que el segundo llegó al América después de pasar por Morelia y Necaxa. Sus historias también despiertan una pregunta fuera de la cancha: ¿hasta qué nivel estudiaron?

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En el caso del Tala existe un dato concreto sobre su formación académica. La historia de Malagón es distinta: el propio guardameta contó que, cuando era niño, tuvo que elegir entre seguir estudiando y dedicar sus recursos al futbol.

¿Hasta qué nivel estudió el Tala Rangel?

Raúl Rangel concluyó la preparatoria mientras avanzaba por las categorías juveniles de Chivas. Después concentró su tiempo en su carrera como futbolista, donde le tocó brillar tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. Hasta la fecha, no hay datos públicos que confirmen que haya cursado una licenciatura o haya asistido a la universidad.

Tala Rangel con la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

El portero llegó al Guadalajara a los 17 años. Su proceso dentro del club incluyó las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, además de su paso por el Tapatío, antes de debutar en la Primera División en 2023.

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¿Qué nivel de estudios tiene Luis Ángel Malagón?

No está confirmado públicamente cuál fue el último grado escolar que completó Luis Malagón. Por esta razón, no es posible afirmar que terminó la secundaria o la preparatoria, ni tampoco mencionar si logró inscribirse a una universidad.

|Instagram Luis Ángel Malagón / @angel_malagonv

Lo que sí se conoce es una decisión que marcó su infancia. En un espacio del Club América, Malagón relató que a los 12 años sus padres le explicaron que no podían seguir pagando tanto sus estudios como su formación futbolística. El portero eligió continuar en el futbol. Según contó, era un alumno aplicado y su madre le exigía mantener buenas calificaciones.

Dos panoramas totalmente distintos en la actualidad

En cuanto a lo futbolístico, los dos arqueros atraviesan realidades muy distintas. Por el lado de Rangel, se encuentra asentado como titular en Chivas, además de haber jugado el Mundial 2026 como primer arquero. También, Rafael Márquez sigue confiando en él y fue el guardameta elegido para salir a cancha en el reciente amistoso ante Colombia.

Por el lado de Malagón, el portero azulcrema viene de haberse recuperado de una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. El guardameta ya se encuentra sumando minutos con el equipo Sub-21 del América y está a la espera de recibir su primera convocatoria con Guillermo Almada como entrenador.