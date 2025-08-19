De no creer: el dinero que pagan los jugadores del América por llegar tarde a los entrenamientos

Luis Ángel Malagón reveló en una entrevista que en América tienen reglas que deben cumplir al pie de la letra, pues de lo contrario serían sancionados con una medida económica. Detalló que en el interior del equipo la puntualidad es fundamental y en caso de llegar tarde a los entrenamientos son multados con una gran cifra de dinero, como la que se ahorraría Chivas en el sueldo de Javier “Chicharito” Hernández en caso de que salga de Chivas .

"Henry [Martín] es el que se encarga de las multas. Llegar tarde son entre 5 y 10 mil pesos por minuto que te tardes. Llegar tarde al entrenamiento son poco más de 100 mil pesos. Gracias a Dios no me ha tocado", mencionó el arquero del América.

Malagón declaró que el objetivo de ello es que los jugadores del equipo tengan profesionalismo, ya que con anticipación les mandan el itinerario del día y su vestimenta, por lo que no se puede llegar tarde a los entrenamientos o a las comidas cuando están en concentraciones. Cabe mencionar que el portero no reveló cuáles de sus compañeros les ha tocado pagar alguna de las multas.

¿Cómo le ha ido a Luis Ángel Malagón tras su llegada al América?

Luis Ángel Malagón fue fichado por el América en 2023 tras la salida de Guillermo Ochoa al futbol europeo. Con las Águilas el arquero suma ya 4 torneos en los que ha recibido 116 goles en 121 partidos, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. Además, el portero acumula 8 tarjetas amarillas.

Malagón fue pieza fundamental para que las Águilas conquistaran el tricampeonato y 2 Campeón de Campeones, pues con grandes actuaciones se ganó la titularidad, ya que fue contratado para ser el segundo guardameta del equipo. No obstante, Fernando “Tano” Ortiz, quien en ese entonces era el entrenador, le dio la oportunidad de atajar ante los errores de su compañero Óscar Jiménez.