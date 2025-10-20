No es Gilberto Mora: el mexicano que la revienta en Xolos con 21 años y puede ser considerado por Javier Aguirre

Ramiro Árciga es el mexicano que la está reventando en Xolos con 21 años, pues en este Apertura 2025 suma 5 asistencias y un gol en 13 partidos disputados. El mediocampista es la revelación de la Liga BBVA MX por sus buenos números, e incluso por encima de Gilberto Mora, quien se perdió varios duelos del Tijuana por su participación en el Mundial Sub-20, donde rompió un récord a la altura de Pelé y Ronaldo .

El canterano de Mazatlán, de seguir así, puede ser considerado por Javier Aguirre en una próxima convocatoria, pues el entrenador de la Selección Mexicana ha reiterado que los partidos de preparación le servirán para ver a jugadores. Por ello, no se descarta que Árciga pueda estar en la Fecha FIFA de noviembre o en la gira por Centroamérica, la cual será a principios de 2026 y en la que ni Raúl Jiménez ni Santi Gimenez podrán asistir por una gran razón .

@arciga.ramiro Ramiro Árciga es el jugador que la está reventando en Xolos, pues en este Apertura 2025 suma 5 asistencias y un gol

Los números del mexicano que la está reventando con Xolos de Tijuana

Ramiro Árciga ha disputado todos los encuentros del Apertura 2025 y ha sido parte fundamental para que Xolos esté en la pelea de clasificar directamente a la Liguilla, pues se ubica en el séptimo puesto con 20 unidades. El mediocampista lleva 5 asistencias y un gol, según BeSoccer, los cuales marcó en los siguientes encuentros:



América 3-1 Tijuana – jornada 2 (gol)

– jornada 2 (gol) Pachuca 0-2 Tijuana – jornada 5 (asistencia)

– jornada 5 (asistencia) Tijuana 3-0 Necaxa – jornada 7 (asistencia)

– jornada 7 (asistencia) Tijuana 5-0 León – jornada 9 (asistencia)

– jornada 9 (asistencia) Puebla 4-3 Tijuana – jornada 13 (2 asistencias)

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Ramiro Árciga, jugador que puede ser considerado por Javier Aguirre?

Ramiro Árciga es un futbolista de 21 años que inició en las Fuerzas Básicas de Mazatlán FC y fue hasta principios de este 2025 que llegó a Xolos. El mediocampista ha formado parte de las categorías juveniles de la Selección Mexicana, en la que destaca su participación en los Juegos Panamericanos 2023 al conseguir la medalla de bronce.

El nacido en La Piedad, Michoacán, ya debutó con la Selección Nacional mayor en un partido amistoso contra Bolivia en mayo de 2024, por lo que no sería descabellado que Javier Aguirre lo considere en próximas convocatorias.