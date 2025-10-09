No es Raúl Jiménez: este es el verdadero familiar futbolista de Tahiel Jiménez

Tahiel Jiménez está brillando con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues fue autor de uno de los 4 goles con los que el combinado azteca eliminó a Chile en la ronda de Octavos de Final . El delantero de Santos Laguna tiene sangre de futbolista, pues su papá fue un exjugador profesional y no, no se trata de Raúl Jiménez.

El papá de Tahiel es Walter “Lorito” Jiménez, un exjugador argentino que tuvo gran trascendencia en México, especialmente con Santos Laguna, club con el que salió campeón en el Apertura 2008. Por lo anterior, el artillero de la Selección Nacional, que es buscado desde el extranjero como Gilberto Mora , es canterano de los Guerreros, pues existe un vínculo entre la familia y el club.

@walterjimenez7 Tahierl Jiménez es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, quien destacó en Santos Laguna

Él es Walter Jiménez, el papá de Tahiel

Walter Jiménez era un mediocampista que inició su carrera futbolística en Argentina y fue en 2003 cuando llegó a México para jugar con los Tiburones Rojos del Veracruz, donde nació Tahiel, por ello su nacionalidad azteca. “Lorito” la rompió con el club, por lo que fue fichado por América, aunque nunca pudo destacar, por lo que volvió nuevamente con los veracruzanos para recaer en Jaguares de Chiapas.

La carrera del papá de Tahiel iba en picada y a ello se le sumó cuando fue contratado por Santos Laguna en 2006, un club que tenía pocas esperanzas de salvarse del descenso. Pese a ello, la directiva conformó un buen grupo y lo logró en la última jornada, lo que sería el principio de años de buen augurio.

“Lorito” escribió su nombre con letras doradas en Santos Laguna al ganar el título del Apertura 2008 de la Liga BBVA MX. Con los Guerreros, el mediocampista permaneció hasta 2010, para después deambular por varios equipos de México y Argentina, hasta que finalmente colgó los botines en el año 2014 con Correcaminos FC.

¿Qué es de la vida de Walter Jiménez, papá de Tahiel?

Walter Jiménez es director técnico, pero actualmente no se encuentra dirigiendo a ningún equipo, así como agente. El exjugador tuvo participación como analista en un medio de comunicación de Torreón, Coahuila y actualmente está presente en sus redes sociales, compartiendo un poco de su carrera y la de su hijo Tahiel.