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“No la pasamos nada bien”: Excompañero de Memo Ochoa revela su complicada relación en Europa

El arquero recordó la tensión que marcó la competencia por la portería del Málaga

“No la pasamos nada bien”: Excompañero de Memo Ochoa revela su complicada relación en Europa
“No la pasamos nada bien”: Excompañero de Memo Ochoa revela su complicada relación en Europa|Guillermo Ochoa

Escrito por: José Alejandro | DR

La etapa de Memo Ochoa en el futbol español tuvo un episodio complicado fuera de la cancha: la disputa por la titularidad frente al camerunés Carlos Kameni. Más de una década después de aquel capítulo, el guardameta volvió a hablar sobre la convivencia entre ambos durante el paso por Europa del mexicano, quien fue homenajeado en el partido de la selección ante Chile.

La rivalidad se dio en 2014, cuando Ochoa llegó a España después de disputar el Mundial de Brasil. Kameni ya defendía el arco malagueño y conservó el puesto durante buena parte de aquella etapa, mientras Memo, quien se retiro tras el Mundial 2026, buscaba oportunidades en las competiciones oficiales; sin embargo, le tocó ser banca.

Memo Ochoa Europa
El camerunés recordó que al mexicano le costó aceptar el papel de suplente.|@idriscarloskameni1

La relación entre Kameni y Ochoa

En una entrevista con DAZN, el camerunés recordó que al mexicano le costó aceptar el papel de suplente después de llegar con reconocimiento internacional. El portero también describió las actuaciones de Ochoa como intervenciones de gran nivel que, a su juicio, alternaban con errores puntuales.

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"El míster en su momento, Javi Gracia, confió en mí y yo creo que le costó asimilar eso de venir de un buen Mundial y ser suplente en el Málaga. Al principio no la pasamos bien, pero yo traté de ser el compañero que siempre he sido", declaró el arquero.

La versión de Ochoa sobre Kameni

En enero de 2023, Ochoa habló sobre aquel conflicto durante una entrevista con Sportweek. El 6 veces mundialista aseguró que Kameni hablaba mal de él a sus espaldas y consideró que esa actitud sería por el temor de perder la titularidad.

Mientras que Kameni en el 2015 declaró al portal francés So Foot que el trato con el mexicano prácticamente desapareció después de los primeros encuentros. El africano afirmó que al principio tenían conversaciones, pero después Ochoa dejó de dirigirle la palabra, salvo para saludarlo.

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