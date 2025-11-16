¿No llega a México? Los partidos que se PERDERÍA Cristiano Ronaldo por su inédita suspensión

Cristiano Ronaldo es la gran atracción del amistoso internacional que disputarían México y Portugal en el partido inaugural del Estadio Banorte. Previo al inicio del Mundial 2026, ambas selecciones se enfrentarían en el mes de marzo para conmemorar la reapertura del emblemático estadio mexicano. Sin embargo, la reciente expulsión del portugués ante Irlanda despertó la preocupación de los aficionados.

Cristiano Ronaldo no se perderá el duelo vs. México

Sin importar las fechas que reciba de suspensión, ‘CR7’ no se perderá el choque frente a México que se disputaría en Ciudad de México. Esto se debe a que el crack portugués deberá cumplir con su sanción en partidos por los puntos, es decir, la última jornada de las Eliminatorias UEFA y los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. De esta manera, Cristiano estaría disponible para enfrentar a la Selección Mexicana .

Cristiano Ronaldo estaría presente en el duelo amistoso contra México

Las fechas que podría recibir Cristiano Ronaldo tras ser expulsado ante Irlanda

Si bien es cierto que el ‘Bicho’ podría recibir 2 jornadas de suspensión, distintos reportes indican que la FIFA sancionaría al delantero de Al Nassr con 3 fechas. En este contexto, Cristiano se perdería el duelo contra Armenia por eliminatorias y las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Sin embargo, aún no hay nada definido.

Portugal busca reducir la sanción de Cristiano Ronaldo

Según el sitio internacional A Bola, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) está preparando una petición formal hacia la FIFA, con la misión de reducir la suspensión del delantero de 40 años a solamente un partido. Los directivos lusos buscarán aprovecharse del impecable historial disciplinario de Ronaldo a nivel internacional.

Portugal aún no está clasificada al Mundial 2026

Los lusos se encuentran líderes del grupo F con 10 puntos y, con un simple empate, se clasificarán para la próxima Copa del Mundo. En la siguiente jornada de eliminatorias, enfrentarán a Armenia. Sin embargo, Hungría se encuentra en el segundo lugar del grupo con 8 unidades. Una hipotética derrota de Portugal podría dejarlos en zona de repechaje, siempre y cuando los húngaros logren derrotar a Irlanda en la última fecha.