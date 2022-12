“No tenemos un plan de cómo detener a Messi": Petkovic

El primer partido de semifinales es Argentina vs Croacia y se jugará el martes 13 de diciembre en el estadio Lusail. Bruno Petkovic, autor del gol ante Brasil que provocó los penales, habló en conferencia de prensa previo al juego ante la albiceleste.

El delantero adelantó que no van a preparar un plan especial o específico para detener a Lionel Messi, pues consideran que en general la Selección de Argentina cuenta con grandes jugadores, por lo que no se pueden concentrar en cubrir solo a uno.

“No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo”.

Los jugadores de Croacia llegarán bastante exigidos pues han disputado tiempos extra en los últimos dos juegos. La albiceleste también disputó tiempos extra ante Países Bajos. El delantero del Dinamo de Zagreb indicó que para aguantar tantos minutos y cobrar tanda de penaltis es mantenerse concentrado y con calma.

“Mucha gente sabe ejecutar un penalti de manera excelente, pero la diferencia está en la calma, hay que aguantar bajo presión. Y está nuestro portero, en el que siempre puedes confiar y que te hace la vida más fácil. En esos momentos se nota el carácter del equipo, y el nuestro tiene uno enorme”.

Además, reconoció la importancia de su gol para llegar a estas instancias y lo cataloga como el más importante de su carrera.

“Ahora, una vez que ya ha pasado un tiempo, soy consciente de lo que significó. No sé que podría igualar ese sentimiento. Espero descubrirlo en las semifinales y tal vez después”, añadió Petkovic que son un equipo

Petkovic añadió que son un equipo fuerte, que partido a partido crecen en confianza y empiezan a mostrar más su capacidad de juego.

“Por lo que a mí respecta, marcar un gol en los últimos minutos da mucha confianza, pero si se mira también la prórroga, en la que íbamos perdiendo 1-0, el equipo no se rindió. Todos creíamos, todos decíamos que aún teníamos tiempo. Esta es la fuerza de un equipo, que no se rinde y que tiene una confianza en sí mismo que no se basa sólo en las personas. Tenemos mucha fe en los jugadores y en el entrenador”.

Sin duda alguna, el partido que tendremos será histórico. Los favoritos son los argentinos, pero Croacia podría meterse por segundo mundial consecutivo a la final.

