No va a México: Obed Vargas revela dónde jugaría y sorprende a todos con la decisión

Obed Vargas ha tenido un gran crecimiento futbolístico en los últimos años con Seattle Sounders, prueba de ello el partido en el que el joven de 20 años opacó a Lionel Messi en una final y le arrebató la Leagues Cup 2025 . El mediocampista, pese a vivir un buen momento, no piensa jugar en México, respuesta que sorprendió a todos.

Vargas, quien recibió un puñetazo de parte de Sergio Busquets en la final de la Leagues Cup , reveló en una entrevista que le gustaría jugar en Europa en lugar de México. Cabe recordar que el jugador nació en Estados Unidos, por lo que su carrera futbolística la inició en el país vecino y no en un equipo de la Liga BBVA MX.

@obed.vargas Obed Vargas sueña con algún día jugar en Europa, aunque tampoco descartó al 100 por ciento a la Liga BBVA MX

“A mí me gustaría ir a Europa, quizá no en una de las ligas top, porque creo que necesito dar un paso antes de llegar ahí [a los grandes clubes], pero ese sería mi sueño y sería lo ideal, pero no le cierro las puertas a nadie. Siempre lo he dicho: si tienes un plan A, siempre debes tener un plan B”, declaró el mexicano en la entrevista.

Vargas también detalló que la Liga BBVA MX podría ser su plan B en caso de que no logre su principal objetivo, por lo que no descarta esa posibilidad en un futuro inmediato o a largo plazo.

Obed Vargas, el futbolista que despreció a Estados Unidos por México

Obed Vargas es ciudadano estadounidense, ya que nació en Alaska, aunque por sus venas corre sangre mexicana, pues su padre es oriundo de Michoacán. Pese a que el mediocampista inició su carrera en las inferiores del Seattle Sounders, se decantó por representar al combinado azteca.

Vargas representó a Estados Unidos en categorías menores, pero se decantó por México en 2024. El jugador de Seattle Sounders fue convocado por Javier Aguirre en octubre de ese año, cuando la selección mayor tuvo partidos amistosos contra Valencia de España y Estados Unidos.

Obed, desde entonces, no ha sido llamado por el “Vasco” Aguirre, aunque sí fue considerado para el Mundial Sub-20 que se disputará entre septiembre y octubre en Chile, donde compartirá mediocampo con Gilberto Mora, otra de las joyas que tiene el país azteca.