Lo que no viste del día doce del Mundial de Qatar 2022

El Grupo E y Grupo F disputaron su último partido de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y tenemos cuatro nuevos clasificados, solo faltan por definir dos equipos más. Los juegos del día fueron: Canadá vs Marruecos, Croacia vs Bélgica, Japón vs España y Costa Rica vs Alemania.

Los resultados de los juegos fueron: Canadá 1-2 Marruecos, Croacia 0-0 Bélgica, Japón 2-1 España y Costa Rica 2-4 Alemania.

En esta jornada, se clasificaron a Octavos de Final los equipos de Marruecos, Croacia, España y Japón. Los enfrentamientos que tendremos en octavos serán Marruecos contra España y Japón contra Croacia.

En los primeros partidos, Marruecos logró su clasificación a Octavos de Final después de 36 años, además, se convirtió en la primera selección africana en ganar su grupo en este siglo.

En el partido de Marruecos se metió el gol 100 del Mundial de Qatar 2022, y fue un autogol del jugador Naif Aguerd.

Debido a la eliminación de Alemania, se convierte en su segundo Mundial consecutivo eliminado en Fase de Grupos por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, quedando a deber con su afición. Su entrenador Hansi Flick era el que más cobraba comparado a los demás entrenadores de competencia y no logró cumplir el objetivo. Manuel Neuer se convirtió en el primer portero en disputar 19 partidos en toda la historia de la Copa del Mundo.

España perdió por primera vez ante una selección asiática en toda su historia. Aunque, con este resultado, tendrá rivales más ‘sencillos’ si logra avanzar de Octavos de Final y podría llegar hasta la final del Mundial de Qatar 2022.

