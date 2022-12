¿Quiénes han dirigido a la Selección Mexicana en los Mundiales?

Desde que la Selección Nacional de México fuera eliminada por última ocasión en fase de grupos en el Mundial de Argentina 1978, bajo el mando de José Antonio Roca como Director Técnico y ahora en Qatar 2022, se han disputado un total de 12 Copas del Mundo, de las cuáles la Selección Azteca ha sido participe en 10.

Cabe mencionar que la escuadra mexicana no consiguió la clasificación al torneo de España 82 y fue descalificado por la FIFA para participar en Italia 1990.

Te puede interesar: Selección Mexicana rompe concentración con caras tristes en Qatar

Reuters

En las 10 justas mundialistas, contemplando Argentina 1978 y Qatar 2022, el combinado nacional mexicano ha sido dirigido por un total de nueve entrenadores diferentes, de los cuales cinco han sido mexicanos y cuatro extranjeros.

En cuanto a los seleccionadores extranjeros que ha tenido México desde la justa mundialista del 78, dos han sido de nacionalidad argentina, uno serbio y otro colombiano.

Te puede interesar: Portero de Polonia apostó con Messi en pleno partido | Qatar 2022

DT extranjero el más exitoso con México

De los nueve estrategas que estuvieron al frente de la Selección Mexicana, el más exitoso ha sido extranjero, siendo el serbio Bora Milutinovic el último en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo en el cetamen de México 1986, en donde la Selección Azteca cayó derrotada en penales ante Alemania en el Estadio Azteca.

Solo 1 DT ha repetido en Mundiales

MEXSPORT

Como dato, Javier Aguirre es el único que ha repetido su cargo como timonel nacional, tomando las riendas en los torneos de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, alcanzando los octavos de final en ambos.

Te puede interesar: El mensaje de la FMF tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022

Tata Martino el único que no pudo superar fase de grupos

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT Gerardo ‘Tata’ Martino

Con excepción de Roca, el argentino, Gerardo Martino es el único que no pudo superar la fase de grupos de un Mundial, despidiéndose de Qatar 2022 con un empate (0-0 vs Polonia), una derrota (2-0 vs Argentina) y una victoria (2-1 vs Arabia Saudita), quedando eliminado por diferencia de goles con los polacos.

Entrenadores Selección Mexicana: Argentina 1978 - Qatar 2022

José Antonio Roca - Argentina 1978

Bora Milutinovic (Serbia) - México 1986

Miguel Mejía Barón - Estados Unidos 1994

Manuel Lapuente - Francia 1998

Javier Aguirre - Corea-Japón 2002

Ricardo Lavolpe (Argentina) - Alemania 2006

Javier Aguirre - Sudáfrica 2010

Miguel Herrera - Brasil 2014

Juan Carlos Osorio (Colombia) - Rusia 2018

Gerardo Martino (Argentina) - Qatar 2022