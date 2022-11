Lo que no viste del día ocho del Mundial de Qatar 2022

Se termina el octavo día de actividad mundialista de Qatar 2022, y tuvimos partidos del Grupo E y Grupo F. En esta ocasión los juegos que tuvimos fueron Japón vs Costa Rica, el segundo Bélgica vs Marruecos, Croacia vs Canadá y por último España vs Alemania.

Los resultados de esta segunda jornada fueron: Japón 0-1 Costa Rica, Bélgica 0-2 Marruecos, Croacia 4-1 Canadá y por último España 1-1 Alemania.

Japón 0-1 Costa Rica: el partido tenía el antecedente de que los ticos nunca habían derrotado a Japón y en esta ocasión pudieron romper con la estadística. además terminaron con su racha de 7 partidos consecutivos sin ganar en el torneo. Con este resultado le daba posibilidades a Alemania de perder y aún llegar con posibilidades de clasificar.

Bélgica 0-2 Marruecos: Marruecos consiguió su tercer triunfo en la Copa del Mundo en su segundo enfrentamiento con Bélgica en la justa mundialista. Con la derrota, Bélgica terminó con su racha de victorias consecutivas en la fase de grupos, quedando en 8 victorias.

Y aunque el triunfo de Marruecos puede ser sorpresa para muchos, la selección africana de los últimos 51 partidos que ha disputado ha ganado 39, empatado 10 y perdido 2.

Croacia 4-1 Canadá: El gol de Canadá fue el primero que marcan en la historia de la copa mundialista y fue obra de Alphonso Davies. Por la derrota, se convirtió en la segunda Selección eliminada en la Copa del Mundo y sigue sin poder sumar puntos. Ha perdido los cinco partidos que ha podido disputar.

España 1-1 Alemania: El partido que más emociones nos ha regalado en la Copa del Mundo, España mantiene una racha de no perder partidos con Alemania desde 1988 en competencias europeas (sin contar partidos europeos).

