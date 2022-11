Lo que no viste del día once del Mundial de Qatar 2022

Vamos a la mitad de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ya tenemos a los equipos clasificados del Grupo C y del Grupo D para los Octavos de Final. Los partidos del día fueron: Túnez vs Francia, Australia vs Dinamarca, Polonia vs Argentina y Arabia Saudita vs México.

Los resultados del día fueron: Túnez 1-0 Francia, Australia 1-0 Dinamarca, Polonia 0-2 Argentina y Arabia Saudita 1-2 México.

Túnez 1-0 Francia: Túnez se enfrentó a Francia con más jugadores titulares nacidos en Francia (6) que en la propia Túnez. Wahbi Khazri (nacido en Francia) es el segundo jugador que le marca a su país natal en toda la historia de la Copa del Mundo, tras Breel Embolo. Gracias a la victoria, Túnez le ha ganado a un vigente campeón del mundo por 1ª vez en su historia.

Francia perdió y se quedó sin el invicto de la Fase de Grupos. Griezmann no se pierde un partido con su selección desde el 13 de junio de 2017 (FRA 3-2 ENG). Con el de hoy llegó a 70 partidos jugando con su selección, nuevo récord de Griezmann.

Australia 1-0 Dinamarca: Australia clasificó por segunda vez a la fase de Octavos de Final. Fracaso rotundo de Dinamarca

Polonia 0-2 Argentina: Messi tuvo una tarde agridulce, pues es el primer jugador argentino que falla dos penaltis en toda la historia de la Copa del Mundo. Pero a la vez, se convirtió en el primer jugador argentino con más partidos disputados en la justa mundialista.

Arabia Saudita 1-2 México: La Selección de México no caía en fase de grupos desde 1978, había superado las últimas ocho ediciones de la competencia.

Tenemos los segundos cruces de Octavos de Final confirmados: Argentina se enfrentará a Australia y Francia se enfrentará a Polonia. Los otros partidos que ya se tienen confirmados son: Países Bajos contra Estados Unidos e Inglaterra vs Senegal.

Los cruces que se darían en cuarto sería de la siguiente forma: El ganador del partido entre Argentina vs Australia se enfrentaría al ganador del juego Países Bajos vs Estados Unidos. Y del otro lado, el ganador del partido Francia vs Polonia se enfrentaría al ganador de Inglaterra vs Senegal.

