Nostalgia: esta es catalogada como la mejor playera de la historia de Pumas, ¿concuerdas?

Pumas, que estrenaría nuevo refuerzo ante Puebla , es considerado uno de los 4 Grandes de la Liga BBVA MX y por ello se esmera para que cada torneo su playera siga siendo de las mejores no solo en México, sino en todo el mundo, como fue considerada en 2016. Aunque el mejor jersey del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según la Inteligencia Artificial (IA), es la de la época de los 70´s.

De acuerdo con Chat GPT, la mejor playera de Pumas es la que utilizó en la Temporada 1975-1976, año en el que por primera vez apareció el puma gigante como escudo y cuando jugaba Cabinho en el club, el mejor goleador de todos los tiempos de la Liga BBVA MX . Este jersey fue diseñado por Manuel Andrade, quien se encargó de crear uno de los uniformes más bonitos del futbol mundial.

Football Kit Archive La playera de la Temporada 1975-1976 es considerada la más bonita de Pumas

La playera de la UNAM fue una de las más revolucionarias en su época y hasta el día de hoy es un símbolo no solo del equipo, sino también de la máxima casa de estudios de México, pues en la actualidad el club aún sigue utilizando al puma como escudo, ya que antes de ello solo una letra lo representaba.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la IA, cuya función es realizar estimaciones cercanas a la realidad.

¿Cómo luce la playera actual de Pumas y cuáles son sus características?

Pumas sigue utilizando al puma como su escudo, aunque en la actualidad modificado y más pequeño que años atrás. El jersey para la Temporada 2025-2026 es la tradicional en blanco con líneas laterales en azul y dorado, que representa la estructura del Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU.

La playera de visitante de la UNAM sí contiene al mítico puma que hizo de ésta la más bonita en 2016, aunque la tonalidad es azul, dejando de lado el blanco. El precio de ambas jerseys es de 1,899 pesos, la versión aficionado.

¿Por qué la playera de Pumas fue considerada la más bonita del mundo?

La playera de Pumas de la Temporada 2016-2017 fue considerada la más bonita del mundo, según un ranking que elaboró la revista inglesa The Football Republic. El uniforme completamente dorado con el escudo azul obtuvo la mayor calificación, superando a Inter de Milán, Tottenham y Ajax.