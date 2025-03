Novak Djokovic revela quién es el mejor tenista de la historia

Novak Djokovic se animó, por primera vez, a mencionar cuál es el mejor jugador de la historia. Para el tenista serbio, Nadal lidera la lista de jugadores históricos, en la posición número 2 se encuentra Roger Federer.

El podio lo completa Pete Sampras, mientras que Andrea Agassi y Andy Murray completan la cuarta y quinta posición respectivamente.

Nole va por un título más en Miami

Djokovic sigue en competencia en el Masters 1000 de Miami.

“Era superimportante firmar un gran partido. Quería mandar un mensaje, a mí mismo y al resto, de que todavía soy capaz de jugar a un alto nivel. Perdí en primera ronda en dos torneos, así que estaba hambriento por ganar aquí en mi debut. Tenis casi perfecto durante set y medio. Ahí, creo que él subió el nivel, llevó el segundo set a un tiebreak merecidamente, y yo jugué un gran desempate”, fueron las palabras del ex número 1 del mundo sobre la presión que ha tenido en estos últimos partidos.

También, el serbio se animó a dar una curiosa reflexión y habló sobre cómo deportes de raqueta como el pádel o el pickleball están acercándose al tenis.

“Creo que en el futuro, al menos a nivel recreativo, los clubes de tenis se convertirán en clubes de raqueta, sinceramente. Viendo la creciente popularidad del pickleball en este país, y sobre todo del pádel a nivel global... es enorme, y creo que, por ejemplo, el pádel es un gran deporte para los jugadores recreativos que quizás jamás han tenido una raqueta en sus manos”, mencionó Nole.

Este no sería un título más para Djokovic

Finalmente, expresó que se siente ansioso por conseguir el título 100 de su carrera.

“En Miami, por supuesto. No hay dudas. Me encantaría celebrar mi 100º título aquí. Veremos, es un torneo largo. Esta es solo la primera victoria. Me da confianza, me hace saber que puedo jugar de esta forma, pero el camino es largo. Espero poder finalizar bien y poder estar en posición de pelar por el título, sería increíble”, sentenció Novak.

