Novak Djokovic, tenista con más Grand Slam: “Con todo respeto, no hay ningún deporte como el tenis”

Así como tenistas como Roger Federer hablan de distintas cosas de la vida, también lo hace Novak Djokovic, quien recientemente explicó por qué considera que el tenis tiene una exigencia diferente a la de cualquier otra disciplina. El serbio destacó especialmente la dificultad de competir completamente solo.

Mientras que deportistas como Cristiano Ronaldo hacen énfasis en cómo disfrutar de la vida, Djokovic puso el foco en las particularidades de su deporte y en la presión que implica disputar cada partido. El tenista de 39 años realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa después de conquistar el título del China Open 2026, en Pekín.

Novak Djokovic |REUTERS

La contundente frase de Novak Djokovic

“Con todo el respeto que le debo a los otros deportes, pienso que no existe ningún deporte comparable al tenis”, afirmó Djokovic al explicar su visión sobre la disciplina que practica desde hace más de dos décadas.

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El serbio considera que una de las grandes diferencias está en que el jugador debe afrontar cada encuentro sin la posibilidad de ser reemplazado. Para Djokovic, esa característica hace que el tenis sea una competencia especialmente exigente.

|Instagram: Novak Djokovic

La explicación de Novak Djokovic sobre la dificultad del tenis

“Si un día no te sientes bien, estás eliminado. No puedes sentarte en el banquillo y dejar que alguien entre para reemplazarte”, explicó Nole.

Djokovic también destacó la crueldad del formato de eliminación directa. “Si pierdes en la primera ronda porque un día dormiste mal, tuviste una intoxicación alimentaria o cualquier otra cosa, pierdes y estás eliminado”, señaló.

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Para el serbio, precisamente esa dificultad es una de las razones por las que considera especial al tenis. “Pero también es eso lo que hace que nuestro deporte sea tan exigente y tan especial”, agregó.

Grandes éxitos de Novak Djokovic

Djokovic es el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis masculino, con 24 títulos: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros. Además, consiguió el oro olímpico en París 2024 y completó el Career Golden Slam.

El serbio también acumula 40 títulos de Masters 1000, siete ATP Finals y 102 trofeos individuales en el circuito ATP. A esto se suma su récord de 428 semanas como número uno del mundo. A los 39 años, Djokovic continúa activo.

