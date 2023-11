¡Los Beatles se niegan a morir y sacan nueva canción!

La magia de la tecnología nos ha traído de vuelta a una de las agrupaciones musicales más famosas de la historia. Este jueves 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos, ha salido a la luz una nueva canción de Los Beatles gracias en gran parte a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático. El éxito, titulado ‘Now and Then', ya tiene más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

El primer intento que la banda inglesa había hecho por recuperar el demo de John Lennon vino en la década de los 90, sin embargo, jamás pudieron separar la voz del artista al sonido del piano y claudicaron. Ahora, unos 30 años después, se ha logrado justo eso y el resultado es una pieza que a muchos fanáticos del grupo tendrá contentos.

Personajes como el director Peter Jackson colaboraron a hacer realidad lo que hace no mucho parecía imposible. El cineasta desarrolló un sistema que permite separar los instrumentos de las voces en las canciones, fue de esta forma que obtuvieron la voz ‘limpia’ del legendario Lennon y pudieron poner manos a la obra en la creación de una nueva obra. Cabe mencionar que Jackson trabajó en un documental sobre los Beatles hace algunos años.

“Pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de la inteligencia artificial, para luego poder mezclar el disco como se haría normalmente. Te da cierto margen de maniobra”, dijo Paul McCartney a inicios de 2023. Es importante mencionar que ‘Now and Then’ está mezclada con ‘Love Me Do', la primera canción jamás creada por los cuatro ídolos de la isla.

¿Cuándo y dónde se formaron Los Beatles?

Los inicios de Los Beatles se remontan a 1956, cuando John Lennon creó una agrupación que tiempo después, con la llegada de Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe se convirtió en lo que ahora conocemos como ‘The Beatles'. Comenzaron tocando en clubes de Liverpool y Hamburgo.

