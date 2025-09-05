Nuevo logro de Lionel Messi en Sudamérica opaca a jugador de 70 millones de euros

Argentina volvió a dar una cátedra de futbol en Buenos Aires y derrotó por goleada a Venezuela en el Estadio Más Monumental. Lionel Messi fue la gran figura de la noche, ya que además haber jugado su último partido oficial en suelo argentino, marcó un doblete que ayudó a su equipo a golear por 3-0 . Además, estos dos goles le sirvieron para opacar a un futbolista que tiene un precio de 70 millones de euros: Luis Díaz.

‘Lucho’ Díaz era hasta el momento el máximo artillero de las Eliminatorias Sudamericanas con 7 goles. Con su doblete ante Venezuela, Messi superó al delantero colombiano y alcanzó la cifra de 8 tantos convertidos en el torneo. A falta de una jornada para que la competición llegue a su fin, el astro argentino lidera el campeonato de goleo en Sudamérica. Sin embargo, tras la victoria, Messi dejó abierta la posibilidad de retirarse previo al Mundial 2026 .

Lionel Messi, el mejor jugador de las Eliminatorias Sudamericanas

De acuerdo a la plataforma SofaScore, especializada en datos futbolísticos, Messi es el mejor jugador de las Eliminatorias CONMEBOL. El actual futbolista del Inter Miami acumula una valoración general de 7.98 sobre 10, siendo el más sobresaliente de toda la competición. Leo supera a otras figuras del continente, como James Rodríguez (Colombia) quien tiene una puntuación de 7.61 y a Raphinha (Brasil) que alcanzó una valoración de 7.43.

Los números de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas

Desde que comenzaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Messi disputó un total de 12 partidos con Argentina de las 17 jornadas que se jugaron hasta la fecha. El astro argentino suma 8 goles y 3 asistencias con la ‘Albiceleste’, participando de forma directa en 11 anotaciones de su equipo (11 G+A). Con estos números, Messi lidera el ranking de mayor participación en goles de todo el torneo.

¿Cuándo y contra quién juegan Argentina y Colombia su último partido de eliminatorias?

La última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL se jugará el próximo martes 9 de septiembre, todos los partidos a la misma hora (17:30 en Ciudad de México). Argentina visitará a Ecuador en Quito, mientras que Colombia viajará a Venezuela para terminar con la competición. Ambos equipos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo.