Nunca hay que subestimar a Croacia, va hasta el final

Este lunes 5 de diciembre Croacia y Japón se enfrentaron en octavos de final de los Copa del Mundo de Qatar 2022. El tiempo regular terminó 1-1 y se fueron al alargue, en donde no consiguieron hacerse daño.

El partido se resolvió desde los once pasos, un escenario conocido para la actual subcampeona del mundo. En la edición anterior, Rusia 2018, el cuadro croata se vio en la misma situación -los penales- en dos ocasiones.

La escuadra europea salió victoriosa de la tanda de penaltis y le trajo recuerdos a su director técnico, Zlatko Dalic.

Declaraciones de Zlatco Dalic, drector técnico de Croacia

“Me recordó al partido con Rusia hace cuatro años porque fue una situación así, al límite. El rival estaba también muy metido en el partido. En esta ocasión tuvimos el control en la primera parte, pero dos o tres contraataques suyos nos pusieron nerviosos. Recibimos un gol y tuvimos que reponernos”, comentó.

“Japón estaba fuerte, aunque creo que pensó que lo tendría fácil ante nosotros, como dijo en alguna publicación. Pero nunca hay que subestimar a Croacia. Vamos hasta el final. Los jugadores volvieron a demostrar persistencia y fé", fueron las palabras de Dalic.

El estratega elogió la resistencia de sus jugadores y sus ganas sobre el terreno de juego, “Jugamos bien y peleamos siempre en un partido difícil. Es un gran resultado. Es el premio a todo el esfuerzo”.

"(Japón) no permitió que marcáramos el ritmo. No nos concedieron espacios y no avanzábamos con los pases cortos. Después, concedimos un gol en una acción a balón parado y eso nos despistó un poco”, comentó sobre el buen planteamiento de su rival.

“Aún así, no tengo nada que reprochar a los jugadores. Hicieron todo lo que pudieron y pelearon brillantemente. Japón era un rival muy difícil que había derrotado a España y Alemania”, concluyó.

