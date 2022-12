Listo el tercer cruce de Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022

El tercer partido de los Cuartos de Final ya está listo. Luego del pase de Brasil, goleando a Corea del Sur con cierta facilidad, se convirtió en el antepenúltimo equipo clasificado a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022.

Brasil y Argentina se ubican como los máximos favoritos del torneo, pero todo puede pasar con equipos como Croacia, Países Bajos y otros, que también podría colarse como uno de los llamados, caballos negros.

Brasil y Croacia en los Cuartos de Final

Luego de que Croacia superara a Japón en la tanda de penales, clasificó a la siguiente ronda. El conjunto balcánico está una vez más entre los mejores ocho del torneo y se medirá nada más, y nada menos, que a Brasil.

El camino de Tite y compañía seguirá ante los croatas. El ganador de ese choque, se medirá a quien supere el duelo entre Países Bajos y Argentina. ¿Será que vemos el Clásico de Sudamérica en la antesala de la gran final?

Los clasificados a los Cuartos de Final

Quedan dos partidos para conocer a los ocho clasificados a los Cuartos de Final del torneo: Marruecos frente a España y Portugal ante Suiza, que se jugarán el lunes 5 de diciembre... de ahí, saldrán todas las Selecciones que se instalen en la siguiente ronda.

Eso quiere decir que el último partido de los Cuartos de Final, podría ser entre Marruecos y Portugal, Marruecos vs Suiza, España vs Portugal o España vs Suiza.

