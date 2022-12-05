Listo el tercer cruce de Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022
Se definió el tercer cruce en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, luego de que Brasil eliminara a Corea del Sur del torneo, con una goleada
El tercer partido de los Cuartos de Final ya está listo. Luego del pase de Brasil, goleando a Corea del Sur con cierta facilidad, se convirtió en el antepenúltimo equipo clasificado a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022.
Brasil y Argentina se ubican como los máximos favoritos del torneo, pero todo puede pasar con equipos como Croacia, Países Bajos y otros, que también podría colarse como uno de los llamados, caballos negros.
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Brasil y Croacia en los Cuartos de Final
Luego de que Croacia superara a Japón en la tanda de penales, clasificó a la siguiente ronda. El conjunto balcánico está una vez más entre los mejores ocho del torneo y se medirá nada más, y nada menos, que a Brasil.
El camino de Tite y compañía seguirá ante los croatas. El ganador de ese choque, se medirá a quien supere el duelo entre Países Bajos y Argentina. ¿Será que vemos el Clásico de Sudamérica en la antesala de la gran final?
Los clasificados a los Cuartos de Final
Quedan dos partidos para conocer a los ocho clasificados a los Cuartos de Final del torneo: Marruecos frente a España y Portugal ante Suiza, que se jugarán el lunes 5 de diciembre... de ahí, saldrán todas las Selecciones que se instalen en la siguiente ronda.
Eso quiere decir que el último partido de los Cuartos de Final, podría ser entre Marruecos y Portugal, Marruecos vs Suiza, España vs Portugal o España vs Suiza.
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